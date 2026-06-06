Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон оголосив найвищий рівень загрози через шпигунство Ізраїлю – NBC News

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Пентагон оголосив найвищий рівень загрози через шпигунство Ізраїлю – NBC News
фото: Reuters

Агентство оборонної розвідки США (DIA) оновило оцінку контррозвідувальних ризиків

Пентагон посилив занепокоєння через ймовірне зростання шпигунської активності Ізраїлю проти США. На цьому тлі американське оборонне відомство підвищило рівень контррозвідувальної загрози до найвищого рівня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

За даними джерел, останніми тижнями Агентство оборонної розвідки США (DIA) оновило оцінку контррозвідувальних ризиків на тлі розбіжностей між Вашингтоном і Тель-Авівом щодо подальших дій у війні з Іраном. Внутрішнім повідомленням рівень загрози з боку Ізраїлю нібито підвищили до позначки «критичний».

Таке рішення пов’язане з побоюваннями в Пентагоні, що Ізраїль докладає особливих зусиль для стеження за високопосадовцями США з метою отримання інформації про внутрішні обговорення та прийняття рішень адміністрацією Трампа щодо конфліктів на Близькому Сході.

За словами одного з чинних американських чиновників, оцінка DIA включає семисторінковий документ і містить діаграму. У документі наводиться низка конкретних випадків, які посилили занепокоєння США.

Речник ізраїльського посольства у Вашингтоні, округ Колумбія, заявив, що твердження про те, ніби Ізраїль шпигує за США, є «абсолютно неправдивими». «Ізраїль не збирає розвіддані про американські організації, не кажучи вже про урядовців США. Діяльність ізраїльських спецслужб спрямована проти ворогів, а не союзників. Будь-які твердження про протилежне є або помилковими, або політично вмотивованими», – сказав він.

Пентагон відмовився від коментарів. Представник Білого дому додав: «Ця історія повністю неправдива і походить від людини, яка не має жодного уявлення про те, що відбувається».

До слова, законодавці Палати представників ухвалили резолюцію, що обмежує право президента Дональда Трампа одноосібно задіювати військову силу проти Ірану.

Читайте також:

Теги: США Ізраїль Пентагон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін у Південній Кореї у жовтні
NYT: За ширмою дипломатії між США та Китаєм готується масштабна економічна війна
12 травня, 05:26
Трамп оцінив можливий тандем Венса і Рубіо на виборах-2028
Трамп натякнув, хто може піти на вибори президента США у 2028 році
12 травня, 11:58
Іранський безпілотни в Національному аерокосмічному парку в Тегерані
Іран відновлює військовий потенціал значно швидше, ніж очікували в США
21 травня, 22:52
У НАТО таємно готують сценарій без американської армії
НАТО охопила паніка. Європа почала таємно готуватися до війни без Америки
20 травня, 19:52
Грем: Дональд Трамп не дав Ірану створити ядерну зброю. Вони зараз слабші, ніж будь-коли з 1979 року
Сенатор-республіканець заявив, що Іран близький до мирної угоди через рекордне ослаблення
28 травня, 22:59
Президент Дональд Трамп 26 травня вирушає з Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда до Білого дому
Білий дім не оприлюднив медичний звіт Трампа, порушивши власну традицію публічності
30 травня, 06:44
Поліція знайшла тунель між Мексикою та США
У Мексиці поліція знайшла 265-метровий підземний тунель до США (фото)
3 червня, 12:57
Рубіо: На думку президента, набагато легше захищати острів, коли маєш контроль, і повний контроль над ним
Рубіо заявив, що Гренландія є частиною Данії, але лише поки що
3 червня, 23:37
Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв заявив про угоду про будівництво тунелю Трампа-Путіна
Кремль анонсував угоду зі США. Москва взялася за тунель між Аляскою та Чукоткою
4 червня, 19:24

Політика

Угорщина припинила видачу робочих віз для громадян деяких країн
Угорщина припинила видачу робочих віз для громадян деяких країн
Пентагон оголосив найвищий рівень загрози через шпигунство Ізраїлю – NBC News
Пентагон оголосив найвищий рівень загрози через шпигунство Ізраїлю – NBC News
Шведський суд дозволив передати Україні судно РФ із краденим зерном
Шведський суд дозволив передати Україні судно РФ із краденим зерном
Кронпринцеса Норвегії чекає на донора для пересадки легень
Кронпринцеса Норвегії чекає на донора для пересадки легень
Україна може стати великою перемогою для Трампа – WP
Україна може стати великою перемогою для Трампа – WP
Литва першою в НАТО витратить понад 5% ВВП на оборону
Литва першою в НАТО витратить понад 5% ВВП на оборону

Новини

Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Сьогодні, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Вчора, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Вчора, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Вчора, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
4 червня, 13:21

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua