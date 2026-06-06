Пентагон оголосив найвищий рівень загрози через шпигунство Ізраїлю – NBC News

Агентство оборонної розвідки США (DIA) оновило оцінку контррозвідувальних ризиків

Пентагон посилив занепокоєння через ймовірне зростання шпигунської активності Ізраїлю проти США. На цьому тлі американське оборонне відомство підвищило рівень контррозвідувальної загрози до найвищого рівня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

За даними джерел, останніми тижнями Агентство оборонної розвідки США (DIA) оновило оцінку контррозвідувальних ризиків на тлі розбіжностей між Вашингтоном і Тель-Авівом щодо подальших дій у війні з Іраном. Внутрішнім повідомленням рівень загрози з боку Ізраїлю нібито підвищили до позначки «критичний».

Таке рішення пов’язане з побоюваннями в Пентагоні, що Ізраїль докладає особливих зусиль для стеження за високопосадовцями США з метою отримання інформації про внутрішні обговорення та прийняття рішень адміністрацією Трампа щодо конфліктів на Близькому Сході.

За словами одного з чинних американських чиновників, оцінка DIA включає семисторінковий документ і містить діаграму. У документі наводиться низка конкретних випадків, які посилили занепокоєння США.

Речник ізраїльського посольства у Вашингтоні, округ Колумбія, заявив, що твердження про те, ніби Ізраїль шпигує за США, є «абсолютно неправдивими». «Ізраїль не збирає розвіддані про американські організації, не кажучи вже про урядовців США. Діяльність ізраїльських спецслужб спрямована проти ворогів, а не союзників. Будь-які твердження про протилежне є або помилковими, або політично вмотивованими», – сказав він.

Пентагон відмовився від коментарів. Представник Білого дому додав: «Ця історія повністю неправдива і походить від людини, яка не має жодного уявлення про те, що відбувається».

До слова, законодавці Палати представників ухвалили резолюцію, що обмежує право президента Дональда Трампа одноосібно задіювати військову силу проти Ірану.