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Угорщина припинила видачу робочих віз для громадян деяких країн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Угорщина припинила видачу робочих віз для громадян деяких країн
Партія «Тиса» Мадяра заявила, що з червня припинить видачу віз працівникам з-поза меж Європейського Союзу.
фото: Reuters

Іноземні працівники становлять лише 2% робочої сили Угорщини

Уряд Угорщини припинив видачу робочих віз працівникам із Філіппін, Грузії та Вірменії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Партія «Тиса» прем'єр-міністра Петера Мадяра, яка на виборах здобула переконливу перемогу, поклавши край 16-річному правлінню Віктора Орбана, заявила, що з червня припинить видачу віз працівникам з-поза меж Європейського Союзу. Уряд має намір обмежити можливості працевлаштування для іноземних робітників через побоювання, що вони знижують рівень місцевих зарплат, повідомила речниця Ванда Сонді.

За офіційними статистичними даними, іноземні працівники становлять лише 2% робочої сили Угорщини, але деякі сектори, такі як сфера послуг та виробництво, значною мірою залежать від іноземних працівників.

Уряд змінив постанову, що дозволяє кадровим агентствам за спрощеною процедурою залучати працівників з Філіппін, Грузії та Вірменії. Працівники, які вже перебувають у країні, можуть подати заявку на продовження терміну перебування, а вже подані заявки будуть розглянуті.

Уряд називає ці реформи першим кроком у напрямку запланованого довгострокового вирішення проблеми. Деякі з найбільших іноземних інвесторів Угорщини заявили, що повне припинення притоку гастарбайтерів завдасть удару по компаніях та економіці в цілому.

До слова, кількість іммігрантів та осіб, які шукають притулку в ЄС, зменшується, тоді як кількість рішень про репатріацію зростає. Найбільше людей висилають Німеччина, Франція та Швеція.

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Теги: візи мігранти Угорщина

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