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Шведський суд дозволив передати Україні судно РФ із краденим зерном

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Шведський суд дозволив передати Україні судно РФ із краденим зерном
Шведський суд постановив передати Україні судно з краденим РФ зерном із окупації
фото: Reuters

Західні партнери переходять до фізичного вилучення активів російського «тіньового флоту»

Суд у Швеції ухвалив історичне рішення, визнавши законним арешт вантажного суховантажу Caffa, та офіційно дозволив його подальшу передачу українській стороні. Судно підозрюють у систематичному нелегальному вивезенні українського зерна та інших агрокультур із тимчасово окупованих Росією територій України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

96-метровий суховантаж Caffa потрапив у поле зору європейських правоохоронців через грубі порушення міжнародного морського права. У березні цього року шведська поліція спільно з бійцями берегової охорони провели спецоперацію біля південного узбережжя Швеції (наразі балкер перебуває у порту міста Треллеборг) та заблокували судно.

Як з'ясувало слідство, для приховування своїх нелегальних рейсів до заблокованих українських портів судно використовувало злочинні схеми маскування. У міжнародних базах даних судно намагалися видати за таке, що ходило під прапором Гвінеї, хоча матеріали справи свідчать про фіктивність цих документів. Інспектори зафіксували незадовільний технічний стан судна, яке через численні несправності було офіційно визнано повністю непридатним до безпечного плавання, що загрожувало екології Балтики.

«Caffa» – це 114-метровий вантажний суховантаж (балкер), який використовувався для незаконного вивезення викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій (зокрема з порту Севастополя). Судно офіційно внесене до санкційного списку України. У березні 2026 року судно перехопила та конфіскувала берегова охорона Швеції у Балтійському морі. Під час операції виявилося, що воно ходило під фальшивим (гвінейським) прапором, а структура його власності була прихованою.

Раніше, у листопаді 2025 року, Україна вже внесла це судно до національного санкційного списку за регулярні незаконні заходи до портів Криму. Зокрема, було зафіксовано, як у липні 2025 року суховантаж завантажили викраденим збіжжям у порту окупованого Севастополя, після чого воно розвантажилося в сирійському порту Тартус.

Юридичний процес суттєво прискорився після того, як Офіс генерального прокурора України надіслав офіційний запит про міжнародну правову допомогу до Міністерства юстиції Швеції. Українська сторона вимагала провести детальний обшук, вилучити бортові документи, допитати команду та накласти постійний арешт на майно в рамках кримінального провадження.

Україна наполягає на передачі суховантажу Caffa як речового доказу та знаряддя злочину в межах розслідування незаконного привласнення та вивезення майна з окупованих територій.

Магістратський суд Швеції під час розгляду справи прийшов до висновку, що мародерство, примусове вилучення або купівля за безцінь українського врожаю створеними РФ компаніями на загарбаних землях повністю підпадають під визначення воєнного злочину згідно з нормами шведського національного та міжнародного законодавства. Це створило бездоганний юридичний прецедент для задоволення українського клопотання.

Шведський публічний прокурор Гокан Ларссон (Håkan Larsson) у коментарі для медіа підтвердив: «Суд чітко підтвердив, що арешт судна Caffa був абсолютно правомірним, і воно дійсно може бути передане українській стороні».

Попри значний успіх українських дипломатів та юристів, процедура передачі майна потребує певного часу для дотримання всіх процесуальних вимог європейського права. Офіційний власник судна – компанія Caffa Shipping Limited, яка раніше безуспішно намагалася заперечити затримання, – має три тижні на подання офіційної апеляції. Якщо вища судова інстанція залишить рішення в силі, балкер юридично перейде у власність України.

Щодо людей, які перебували на борту, за інформацією шведських правоохоронних органів, більшість із 11 членів екіпажу затриманого суховантажу є громадянами Російської Федерації. Наразі з ними проводяться слідчі дії з метою збору додаткових доказів та виявлення інших суден «тіньового флоту» РФ, залучених до морського мародерства.

Нагадаємо, окружний суд міста Істад Швеції задовольнив запит української прокуратури та затвердив арешт підсанкційного балкера «Caffa». 

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Теги: флот РФ росія

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