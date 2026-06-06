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CNN: Іран вимагає від Трампа $24 млрд для укладення мирної угоди

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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CNN: Іран вимагає від Трампа $24 млрд для укладення мирної угоди
Резаї: Переговори зайшли в глухий кут, і Трамп повинен вирватися з цього глухого кута
скріншот з відео

Мохсен Резаї, військовий радник Верховного лідера аятоли Моджтаби Хаменеї, зауважив, що у переговорному процесі м'яч наразі на боці Трампа

Укладення можливого мирного договору між США та Іраном залежить від готовності Білого дому розморозити іранські активи на суму $24 млрд. Про це в інтерв'ю CNN заявив Мохсен Резаї, військовий радник Верховного лідера аятоли Моджтаби Хаменеї, передає «Главком».

Резаї зазначив, що переговорний процес наразі заблокований, і крок назустріч має зробити саме американський президент Дональд Трамп, інакше на сторони чекає повернення до збройного протистояння.

Згідно з планом Тегерана, половину суми ($12 млрд) країна має отримати одразу після підписання попередніх домовленостей, а решту коштів – згодом. Водночас у Вашингтоні побоюються, що такий крок позбавить США головного інструменту тиску на іранську владу. Трамп наполягає на укладенні значно суворішої угоди, ніж документ 2015 року, і прагне уникнути критики за фінансові поступки Тегерану.

Резаї, який має значний вплив в оборонних колах Ірану, озвучив ключові позиції країни щодо низки стратегічних питань:

  • повернення $24 млрд іранська сторона вважає тестом для Трампа на надійність, який покаже перспективу подальших відносин;
  • у разі відновлення конфлікту з боку США Іран погрожує вийти за межі Перської затоки та атакувати американські об'єкти в акваторіях від Червоного до Середземного морів, хоча оцінює ймовірність нової війни як низьку;
  • попри заяви Трампа про готовність зустрітися з Хаменеї, іранська сторона повністю відкидає таку можливість на поточному етапі переговорів;
  • Іран спільно з Оманом заявляє про суверенітет над цим стратегічним морським шляхом і планує запровадити збори з іноземних суден за його обслуговування.

Під час нещодавнього 40-денного військового зіткнення з Ізраїлем та США Іран продемонстрував свої бойові можливості, атакувавши цілі у 12 країнах регіону та випустивши ракети у бік віддаленої американської бази Дієго-Гарсія. Резаї назвав цей конфлікт першою перемогою в історії Ісламської Республіки та попередив, що в разі сухопутного вторгнення США на іранську територію країна задіє свій головний потенціал – наземні війська.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає особистої зустрічі з верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї, якщо сторонам вдасться досягти домовленості щодо припинення війни. 

Водночас американський президент наголосив, що наразі не прагне такої зустрічі. «Я не хочу зустрічатися. Але якби я зустрівся, для мене було б честю зустрітися з ним. Я хотів би побачити, чи ми укладемо угоду, але якщо ми укладемо угоду, можливо, я б зустрівся з ним. Я б не проти», – сказав Трамп.

Як відомо, після ударів США та Ізраїлю Моджтаба Хаменеї перебуває в укритті під посиленою охороною. Він отримав поранення та проходить лікування. Зокрема, повідомлялося про операції на руці та нозі, а також про опіки обличчя і губ, які вплинули на його мовлення.

За оцінками розвідки, новий верховний лідер бере участь у виробленні переговорної позиції Ірану щодо Сполучених Штатів. Водночас частина експертів припускає, що значний вплив на зовнішню політику країни можуть зберігати й інші представники іранської політичної еліти.

Теги: Іран США переговори Дональд Трамп

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