Китай розгорнув морську спецоперацію біля Тайваню через дії Японії та Філіппін – Global Times

У Пекіні вважають, що переговори між Японією та Філіппінами «серйозно порушили територіальний суверенітет Китаю та його морські права та інтереси»

Китай розпочав спеціальну морську операцію на схід від Тайваню у відповідь на нещодавню угоду між Японією та Філіппінами щодо переговорів щодо морських кордонів та поглиблення оборонної співпраці

Китай розпочав спеціальну операцію із патрулювання та охорони правопорядку в акваторії на схід від острова Тайвань. Про це пише «Главком» із посиланням на Global Times.

Офіційне інформагентство «Сіньхуа» назвало цей крок відповіддю на запуск Японією та Філіппінами двосторонніх переговорів про розмежування морських зон у цьому регіоні, що Пекін розцінює як грубе порушення свого територіального суверенітету та інтересів.

Місію організувало Міністерство транспорту КНР спільно з управліннями морської безпеки провінцій Гуандун і Фуцзянь, а також структурами навігаційної підтримки та порятунку у Східнокитайському морі. Головна мета операції – повне утвердження китайської юрисдикції, посилення контролю за судноплавством у стратегічних глибоководних районах та захист державних кордонів.

Приводом для загострення стала нещодавня спільна заява Токіо та Маніли, оприлюднена під час візиту філіппінського президента до Японії. Країни оголосили про намір розмежувати континентальний шельф та виключні економічні зони на схід від Тайваню без залучення Китаю.

Речниця китайського МЗС Мао Нін наголосила, що спроба Японії та Філіппін домовитися в обхід Пекіна суперечить Конвенції ООН з морського права (UNCLOS). Вона заявила, що Китай має законне право на виключну економічну зону в цій акваторії, тому будь-яка делімітація кордонів не може відбуватися без його безпосередньої участі.

Речниця Канцелярії у справах Тайваню Чжу Фенлянь назвала майбутні переговори повністю незаконними та недійсними, оскільки вони стосуються вод навколо китайського острова. Вона також закликала жителів материка та Тайваню спільно захищати суверенітет країни, попередивши чинне тайванське керівництво про історичну відповідальність у разі змови із зовнішніми силами проти національних інтересів.

Нагадаємо, Тайвань направив кораблі та винищувачі для моніторингу другого за тиждень китайського «бойового патрулювання» поблизу острова. Пекін продовжує нарощувати військову присутність у регіоні на тлі загострення навколо Тайваню.

У Міністерстві оборони Тайваню заявили, що ввечері 25 травня було зафіксовано 21 китайський літак, серед яких винищувачі J-16 та безпілотники. За даними Тайбея, авіація діяла спільно з військовими кораблями Китаю в межах «спільного патрулювання для підтримки бойової готовності».