Чому Британія досі не затримала жодного танкера тіньового флоту РФ: розʼяснення The Telegraph

Війська Великої Британії можуть зупиняти й обшукувати російські нафтові танкери у своїх водах

Королівський флот Великої Британії поки що не зупиняв жоден із санкційних російських танкерів через ризики порушення міжнародного права. Попри заяви Лондона про намір жорсткіше переслідувати тіньовий флот Російської Федерації, заблокувати його рух через Ла-Манш поки не вдалося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Генеральний прокурор Англії та Вельсу лорд Річард Гермер надав юридичні рекомендації про можливі дії у британських територіальних водах. Згідно з ними, спецпризначенці та офіцери Національного агентства по боротьбі зі злочинністю можуть підійматися на борт іноземного судна. Утім, такі операції потребують бездоганного юридичного обґрунтування та доказів обходу санкцій.

Напередодні через Ла-Манш пройшли ще три санкційні танкери. Раніше один із них супроводжував російський фрегат «Адмірал Григорович», озброєний крилатими й зенітними ракетами. Не виключено, що ці кораблі перевозять обладнання та матеріали для російської армії.

Тим часом британський експрем'єр Борис Джонсон різко розкритикував уряд, заявивши, що Велика Британія «втрачає повагу на міжнародній арені» та повинна негайно зупиняти санкційні танкери. За його словами, російський диктатор Володимир Путін «сміється з бездіяльності Лондона».

Тим часом міністр оборони Джон Гілі визнав, що країна «може зробити більше». Утім, він вважає, що Британія вже змусила Кремль витрачати ресурси, оскільки тепер росіяни вимушені супроводжувати танкери військовими кораблями.

Нагадаємо, збройні сили Великої Британії отримали повноваження зупиняти та обшукувати російські нафтові танкери у своїх територіальних водах. Тепер британські військові та правоохоронці зможуть діяти жорсткіше проти суден, що перебувають під національними санкціями Сполученого Королівства.

Рішення британського прем’єр-міністра Кіра Стармера спрямоване на боротьбу з тіньовим флотом Москви – сотнями старих суден із непрозорою власністю, які Росія використовує для експорту нафти в обхід західних санкцій.

До слова, Головне управління розвідки в розділі «Морські судна» порталу War&Sanctions оприлюднило перелік з 51 судна, які агресор використовує як ресурс для наповнення своєї військової казни та продовження агресії проти України.