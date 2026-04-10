Чому Британія досі не затримала жодного танкера тіньового флоту РФ: розʼяснення The Telegraph

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Чому Британія досі не затримала жодного танкера тіньового флоту РФ: розʼяснення The Telegraph
Російський нафтовий танкер «Енігма» через Ла-Манш супроводжує військовий корабель «Адмірал Григорович»
Війська Великої Британії можуть зупиняти й обшукувати російські нафтові танкери у своїх водах

Королівський флот Великої Британії поки що не зупиняв жоден із санкційних російських танкерів через ризики порушення міжнародного права. Попри заяви Лондона про намір жорсткіше переслідувати тіньовий флот Російської Федерації, заблокувати його рух через Ла-Манш поки не вдалося. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Генеральний прокурор Англії та Вельсу лорд Річард Гермер надав юридичні рекомендації про можливі дії у британських територіальних водах. Згідно з ними, спецпризначенці та офіцери Національного агентства по боротьбі зі злочинністю можуть підійматися на борт іноземного судна. Утім, такі операції потребують бездоганного юридичного обґрунтування та доказів обходу санкцій.

Напередодні через Ла-Манш пройшли ще три санкційні танкери. Раніше один із них супроводжував російський фрегат «Адмірал Григорович», озброєний крилатими й зенітними ракетами. Не виключено, що ці кораблі перевозять обладнання та матеріали для російської армії.

Тим часом британський експрем'єр Борис Джонсон різко розкритикував уряд, заявивши, що Велика Британія «втрачає повагу на міжнародній арені» та повинна негайно зупиняти санкційні танкери. За його словами, російський диктатор Володимир Путін «сміється з бездіяльності Лондона».

Тим часом міністр оборони Джон Гілі визнав, що країна «може зробити більше». Утім, він вважає, що Британія вже змусила Кремль витрачати ресурси, оскільки тепер росіяни вимушені супроводжувати танкери військовими кораблями.

Нагадаємо, збройні сили Великої Британії отримали повноваження зупиняти та обшукувати російські нафтові танкери у своїх територіальних водах. Тепер британські військові та правоохоронці зможуть діяти жорсткіше проти суден, що перебувають під національними санкціями Сполученого Королівства.

Рішення британського прем’єр-міністра Кіра Стармера спрямоване на боротьбу з тіньовим флотом Москви – сотнями старих суден із непрозорою власністю, які Росія використовує для експорту нафти в обхід західних санкцій.

До слова, Головне управління розвідки в розділі «Морські судна» порталу War&Sanctions оприлюднило перелік з 51 судна, які агресор використовує як ресурс для наповнення своєї військової казни та продовження агресії проти України.

Читайте також:

Читайте також

Турист випадково зустрів Принцесу Діану під час прогулянки у парку
Шанувальник принцеси Діани розповів зворушливу історію знайомства із нею
30 березня, 22:12
Велика Британія оштрафувала Apple Distribution International на майже 400 тис. фунтів стерлінгів
Британія оштрафувала «дочку» Apple за порушення санкцій проти РФ
30 березня, 20:54
Французькі військові затримали танкер із ознаками порушень
Франція захопила танкер РФ у Середземному морі: деталі
20 березня, 14:36
П’ять країн ЄС б’ють на сполох через некерований російський танкер у Середземному морі
П’ять країн ЄС б’ють на сполох через некерований російський танкер у Середземному морі
19 березня, 05:32
Принц Вільям опублікував фото з покійною мамою, яке датується у 1984 роком
Принц Вільям зворушив мережу світлиною із принцесою Діаною
17 березня, 11:25
Глава британського уряду повідомив, що невдовзі матиме розмову з президентом України
Британський премʼєр анонсував зустріч із Зеленським
16 березня, 16:39
Шахрайство становить понад 40% усіх злочинів у Великій Британії
Шахрайство зі штучним інтелектом: Британія зафіксувала рекордні 444 тисячі випадків
14 березня, 11:49
Британський міністр оборони Джон Гілі заявив про вплив Путіна на тактику Ірану
Британія розкрила роль Путіна в іранських атаках дронів
12 березня, 18:28
На Лондонському книжковому ярмарку роздають книгу «Don’t Steal This Book», у якій замість тексту – лише список письменників
Британські письменники звинуватили розробників штучного інтелекту: причина
10 березня, 21:50

Москва розглядає скасування або зміну параду 9 травня через Україну
Москва розглядає скасування або зміну параду 9 травня через Україну
Чому Британія досі не затримала жодного танкера тіньового флоту РФ: розʼяснення The Telegraph
Чому Британія досі не затримала жодного танкера тіньового флоту РФ: розʼяснення The Telegraph
У кількох областях РФ уперше з початку великої війни оголошувалася ракетна небезпека
У кількох областях РФ уперше з початку великої війни оголошувалася ракетна небезпека
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Яку роль відіграє Китай у врегулюванні війни в Ірані. Аналіз AP
Яку роль відіграє Китай у врегулюванні війни в Ірані. Аналіз AP
NYT: Ізраїль ускладнює прагнення Трампа до миру з Іраном
NYT: Ізраїль ускладнює прагнення Трампа до миру з Іраном

В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
8 квiтня, 16:42

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
