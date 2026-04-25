США запровадили санкції проти китайського нафтопереробного заводу та тіньового флоту Ірану

Скотт Бессент заявив, що Міністерство фінансів продовжуватиме звужувати мережу суден, посередників та покупців, на яких Іран покладається для транспортування своєї нафти на світові ринки

Адміністрація Дональда Трампа значно посилила економічний тиск на Іран, запровадивши нові обмеження проти китайського нафтопереробного сектору та масштабної мережі морських перевізників. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Під удар потрапив завод Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. – один із так званих «чайникових» НПЗ Китаю, який у Міністерстві фінансів США назвали одним із найважливіших покупців іранської нафти. Окрім цього, Управління контролю за іноземними активами (OFAC) наклало санкції на близько 40 судноплавних фірм та танкерів, що забезпечували роботу «тіньового флоту» Тегерана.

Міністр фінансів Скотт Бессент підкреслив, що Вашингтон планує й надалі виявляти та блокувати будь-яких посередників, які допомагають Ірану постачати сировину на світовий ринок в обхід американської морської блокади в Ормузькій протоці. Ці заходи впроваджуються одночасно з активізацією дипломатичних зусиль: саме цими вихідними Джаред Кушнер та Стів Віткофф мають провести переговори з іранськими представниками в Пакистані.

Раніше Дональд Трамп також публічно звинуватив Китай у підтримці військового потенціалу Ірану, натякнувши на перехоплення загадкового китайського вантажу, призначеного для Тегерана.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, Пекін планує найближчими тижнями передати Ірану нові системи протиповітряної оборони. Джерела CNN повідомляють, що Пекін намагається приховати походження зброї, розробляючи маршрути через треті країни. Йдеться насамперед про переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК). Саме така зброя становила найбільшу загрозу для літаків США під час п'ятитижневих бойових дій.

Раніше повідомлялося, що Іран близький до укладення угоди з Китаєм про закупівлю надзвукових протикорабельних крилатих ракет CM-302, що може суттєво змінити баланс сил у регіоні на тлі зростання напруженості між Тегераном і Вашингтоном.