Переслідування бізнесу. Зеленський втрутився у ситуацію

Зеленський доручив силовикам провести аудит економічних кримінальних проваджень

23 січня, президент Україні Володимир Зеленський підписав указ про заходи із забезпечення економічної безпеки. Правоохоронним органам у тримісячний термін доручено провести аудит всіх кримінальних справ стосовно бізнесу. Про це йдеться в тексті документа.

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Указом введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану».

У своєму рішенні РНБО рекомендувала внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкти про внесення змін до низки законів, зокрема:

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Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» щодо посилення механізмів функціонування Бюро економічної безпеки України;

Кримінального процесуального кодексу України;

Законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» щодо встановлення додаткових гарантій захисту законних інтересів підприємництва під час здійснення кримінального провадження й забезпечення консолідації повноважень органів правопорядку щодо протидії правопорушенням, що посягають на економіку держави, в єдиному органі – Бюро економічної безпеки України;

Закону України «Про оборонні закупівлі» щодо врегулювання граничного рівня прибутку для державних контрактів, що виконувалися / виконуються під час дії правового режиму воєнного стану.

Офісу генпрокурора, Держбюро розслідувань, Нацполіції, Бюро економічної безпеки та Службі безпеки України рекомендовано протягом трьох місяців провести аудит вжитих щодо суб'єктів господарювання обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях. Крім того, РНБО рекомендувала протягом цих трьох місяців утриматися від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо вони можуть заблокувати підприємницьку діяльність.

Також рекомендовано невідкладно провести аудит зареєстрованих кримінальних проваджень, розслідування в яких здійснюється щодо правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави.

За результатами аудиту доручено виробити ефективні механізми забезпечення захисту підприємництва від можливих зловживань з боку правоохоронних органів.

До того ж, Офісу Генпрокурора спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції рекомендовано розробити до Єдиного реєстру досудових розслідувань модуль з можливістю публічного доступу до аналітичних узагальнених даних щодо діяльності правоохоронних органів та модуль подання онлайн скарг від підприємців.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо економічної безпеки та стабільності у період воєнного стану в країні. Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.