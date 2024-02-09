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«Ціль РФ – закінчити війну». Чергова цинічна заява російського диктатора

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Ціль РФ – закінчити війну». Чергова цинічна заява російського диктатора
фото: скріншот

Президент країни-агресорки звинувачує у початку війни Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не розпочинала війну у 2022 році, а намагалася її припинити. Про це російський диктатор сказав в інтерв'ю Такеру Карлсону.

Путін цинічно заявив, що війну в 2014 році розпочала Україна, а ціль Росії – її закінчити. Причиною війни російський диктатор вважає Євромайдан, який він називає державним переворотом.

Путін запевняє, що якби тоді зміна влади в Україні відбулася легальним, на його думку, чином, через дострокові вибори, то Україна обійшлася б без «воєнних дій і втрати Криму».

Анексію Криму він пояснив необхідністю захищати «тих, хто не визнав держпереворот», заявивши, що Росія нібито була змушена взяти півострів під свій захист.

Зауважимо, Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної російської агресії проти України.

Скандально відомий колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон є республіканцем-консерватором, кумиром ультраправих і найвпливовішим прихильником Трампа. За його словами, РФ не підривала «Північний потік» і «Північний потік-2» та Каховську ГЕС.

Про те, що Такер Карлсон візьме інтерв'ю у Путіна стало відомо 6 лютого. «Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними», – сказав журналіст. За його словами, в Україні йде війна, яка змінила світ, а американці про неї знають замало.

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Теги: росія війна путін Україна

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