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Володимиру Зеленському виповнилось 46 років. Як змінився президент

Христина Петренко
glavcom.ua
Володимиру Зеленському виповнилось 46 років. Як змінився президент
Володимир Зеленський 25 січня відзначає своє 46-річчя
колаж: glavcom.ua

Володимира Зеленського було обрано Президентом 21 квітня 2019 року

25 січня шостий президент України Володимир Зеленський відзначає свій 46-й день народження.

Дорога до президентства

У ніч на 1 січня 2019 року Зеленський оголосив про намір балотуватися в президенти України. І вже 1 березня в першому турі виборів за Зеленського проголосували 30,24% виборців (5 714 034 особи). У другому турі він переміг Петра Порошенка, отримавши 73,22% голосів.

21 квітня 2019 року був обраний президентом України на чергових виборах, отримавши підтримку 73,22% виборців. 20 травня склав присягу перед народом України як Глава держави.

20 травня 2019 року відбулася інавгурація Володимира Зеленського. Зазначимо, Володимир Зеленський став наймолодшим президентом України.

Інавгурація Володимира Зеленського
Інавгурація Володимира Зеленського
Фото: Вікіпедія
Володимир Зеленський з дружиною Оленою у 2020 році
Володимир Зеленський з дружиною Оленою у 2020 році
фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський у 2021 році відвідав бійців на фронті
Володимир Зеленський у 2021 році відвідав бійців на фронті
фото: glavcom.ua

Як змінився президент за час повномасштабного вторгнення

З приходом 2022 року і повномасштабного вторгнення президент зовнішність президента дещо зазнала змін. У розмові з журналістами у 2022 році Зеленський зізнався, що на сон він почав виділяти близько 5-6 години, якщо немає форс-мажорів. Перші місяці він фактично жив в Офісі президента.

«Дуже складно оцінити, чи змінився його характер. Можу сказати, що є риси, які зараз стали гострішими й більш важливими. Це впертість, цілеспрямованість, витривалість. Ці риси важливі для будь-якої людини, але в тій ситуації, у якій ми всі зараз, для президента нашої країни вони дуже важливі», – розповіла Олена Зеленська про свого чоловіка.

Володимир і Олена Зеленські (2023 рік)
Володимир і Олена Зеленські (2023 рік)
Фото: instagram.com/zelenskyy_official
Володимир Зеленський відвідав передові позиції (2024 рік)
Володимир Зеленський відвідав передові позиції (2024 рік)
фото з відкритих джерел

Зеленський також змінив свій зовнішній образ, віддаючи перевагу стилю мілітарі, і з'являється в ньому навіть на офіційних подіях, виражаючи жорсткість у поведінці та веденні переговорів.

Володимир Зеленський та Джо Байден
Володимир Зеленський та Джо Байден
фото з відкритих джерел

Нагадаємо цікавий момент, який зафіксували ЗМІ: як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дивиться на Зеленського під час заходів у Давосі.

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський у Давосі
Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський у Давосі
Скріншот з відео

Зазначимо, що Зеленський скасував заплановані поїздки, а також зустрічі з нагоди свого дня народження.

«Президент Володимир Зеленський до з'ясування обставин падіння російського літака Іл-76 на Бєлгородщині скасував регіональну поїздку до центральних областей і заборонив призначати на завтра зустрічі для привітань із днем народження», – розповіли ЗМІ джерела в Офісі Президента.

Нагадаємо, народився очільник Української держави в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. У 1995-2000 рр. навчався в Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста. 

1997-2003 рр. – актор, сценарист, художній керівник команди Клубу веселих і кмітливих «Квартал 95».

На його рахунку 10 повнометражних ігрових фільмів. Він є володарем понад 30 нагород Національної телевізійної премії України «Телетріумф» та отримав численні нагороди на міжнародних кіно-, телефестивалях і медіафорумах.

Зіграв головну роль у серіалі «Слуга народу», який став лауреатом міжнародної кінопремії WorldFest Remi Award (США, 2016) і потрапив до четвірки фіналістів у категорії комедійних фільмів на Seoul International Drama Awards (Південна Корея). Також «Слуга народу» був удостоєний нагороди Intermedia Globe SILVER у категорії «Розважальні телевізійні серіали» на міжнародному фестивалі медіаконтенту WorldMediaFestival у Гамбурзі (Німеччина).

Нагороди за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну

У березні 2022 року Зеленський отримав Премію свободи імені Рональда Рейгана за «За його мужню боротьбу з тиранією та за його незламну позицію щодо свободи та демократії».

15 травня 2022 року Володимир Зеленський отримав Герб Таллінна – нагороду, яку вручають на знак особливої пошани.

Через декілька місяців прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вручив Зеленському премію лідерства імені Черчилля «за неймовірну мужність, опір і гідність перед обличчям варварського вторгнення Путіна».

У грудні 2022 року український президент став «Людиною року» за версією журналу Profil.

14 травня 2023 року президент Володимир Зеленський отримав у німецькому Аахені премію Карла Великого, присуджену йому та українському народові за внесок у справу об’єднання Європи.

У листопаді 2023 року Зеленський переміг у номінації «Мрійники» за версією Politico.

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Теги: Кривий Ріг Володимир Зеленський президент інавгурація день народження

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