Зеленський назвав дату зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії

«Україна та США також зустрінуться 24 березня, але окремо від РФ»

Зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії відбудеться в понеділок, 24-го березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло.

За словами президента, після цього американська сторона проведе переговори з росіянами.

«Україна та США також зустрінуться 24 березня, але окремо від РФ», – заявив Зеленський. Обговорення часткового припинення вогню стосуватиметься енергосистем а також іншої цивільної інфраструктури, додав він.

Раніше Зеленський казав, що якщо наступна зустріч у Саудівській Аравії стосуватиметься часткового припинення вогню, на ній буде присутня технічна команда від України.

«Наступна зустріч в Саудівській Аравії мається на увазі, якщо ми будемо говорити про часткове припинення вогню, наприклад щодо інфраструктури, енергетики тощо, а також буде обговорюватися безпека судноплавства. Це буде технічна команда», – пояснив голова України.

Прикметно, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявляв, що у неділю, 23 березня, у саудівському місті Джидда відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.

Нагадємо, наступний раунд переговорів представників США та Росії відбудеться у Ер-Ріяді 24 березня, і склад російської делегації на них зміниться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Російську службу ВВС.

Про уточнену дату та змінений склад розповів помічник очільника РФ Путіна Юрій Ушаков. Зауважимо, що раніше кремлівський прессекретар Пєсков говорив, що переговори відбудуться у Джидді, а точну дату не називав.

Щодо змін у складі делегації, то на нові переговори поїдуть голова комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Беседа.

Карасін на початку 2000-х (вже за президентства Путіна) був послом Росії у Великій Британії. Щодо Беседи, то він довго очолював П’яту службу ФСБ, що зосереджена на закордонній діяльності спецслужби.