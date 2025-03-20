Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав дату зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав дату зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф раніше повідомляв, що зустріч делегацій відбудеться 23 березня
фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

«Україна та США також зустрінуться 24 березня, але окремо від РФ»

Зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії відбудеться в понеділок, 24-го березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло.

За словами президента, після цього американська сторона проведе переговори з росіянами.

«Україна та США також зустрінуться 24 березня, але окремо від РФ», – заявив Зеленський. Обговорення часткового припинення вогню стосуватиметься енергосистем а також іншої цивільної інфраструктури, додав він.

Раніше Зеленський казав, що якщо наступна зустріч у Саудівській Аравії стосуватиметься часткового припинення вогню, на ній буде присутня технічна команда від України.

«Наступна зустріч в Саудівській Аравії мається на увазі, якщо ми будемо говорити про часткове припинення вогню, наприклад щодо інфраструктури, енергетики тощо, а також буде обговорюватися безпека судноплавства. Це буде технічна команда», – пояснив голова України.

Прикметно, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявляв, що у неділю, 23 березня, у саудівському місті Джидда відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.

Нагадємо, наступний раунд переговорів представників США та Росії відбудеться у Ер-Ріяді 24 березня, і склад російської делегації на них зміниться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Російську службу ВВС.

Про уточнену дату та змінений склад розповів помічник очільника РФ Путіна Юрій Ушаков. Зауважимо, що раніше кремлівський прессекретар Пєсков говорив, що переговори відбудуться у Джидді, а точну дату не називав.

Щодо змін у складі делегації, то на нові переговори поїдуть голова комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Беседа. 

Карасін на початку 2000-х (вже за президентства Путіна) був послом Росії у Великій Британії. Щодо Беседи, то він довго очолював П’яту службу ФСБ, що зосереджена на закордонній діяльності спецслужби.

Читайте також:

Теги: Україна радник прессекретар переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вихід Сполучених Штатів з ICPA, нова допомога від Євросоюзу. Головне за 17 березня
Вихід Сполучених Штатів з ICPA, нова допомога від Євросоюзу. Головне за 17 березня
17 березня, 21:34
Лідер нової опозиційної партії Tisza пообіцяв зробити Угорщину частиною сильної Європи
У Будапешті тисячі людей вийшли на протест проти уряду Орбана
15 березня, 21:27
Навпроти керівника президентського офісу Андрія Єрмака на цьому фото сидить радник Трампа Майкл Волтц, навпроти очільника українського МЗС Андрія Сибіги – держсекретар США Марко Рубіо
«Фантастичні новини для людства». Що принесла зустріч у Саудівській Аравії: тверезий аналіз тема дня
11 березня, 22:55
Валютні резерви України зменшилися за місяць: у чому причина
Валютні резерви України зменшилися за місяць: у чому причина
7 березня, 13:19
У понеділок ціни на нафту впали приблизно на 2%, досягнувши мінімуму за 12 тижнів
Ціни на нафту падають після призупинення військової допомоги Україні
4 березня, 06:57
Володимир Зеленський: Допомога США була критично важливою для України від початку війни
Угода про копалини та стосунки з Трампом. Повне інтерв’ю Зеленського Fox News (відео)
1 березня, 12:34
Роман Грибов зауважив, що острів Зміїний є стратегічним об’єктом
Автор фрази про русскій воєнний корабль розказав, як воскресли морпіхи зі Зміїного
25 лютого, 10:53
Таке припущення викликане нібито успішними переговорами США і Росії
Трамп розглядає закриття однієї із баз США, через яку Україна отримувала зброю – ЗМІ
24 лютого, 16:27
Трамп будує фундамент для диктатури?
Чи є у вас план, містере Трамп?
20 лютого, 19:30

Політика

Зеленський назвав дату зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії
Зеленський назвав дату зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії
Угорщина «відзначилася» на саміті ЄС щодо України
Угорщина «відзначилася» на саміті ЄС щодо України
Зеленський прокоментував розмови про «передачу» у власність США Запорізької АЕС
Зеленський прокоментував розмови про «передачу» у власність США Запорізької АЕС
Путін міняє своїх перемовників у Саудівській Аравії
Путін міняє своїх перемовників у Саудівській Аравії
Сі Цзіньпін обурений угодою щодо Панамського каналу, яку Трамп назвав «перемогою»
Сі Цзіньпін обурений угодою щодо Панамського каналу, яку Трамп назвав «перемогою»
Пресконференція Зеленського та прем’єр-міністра Норвегії: головні тези
Пресконференція Зеленського та прем’єр-міністра Норвегії: головні тези

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
80K
ISW: Росіяни застосували нову тактику обману на Курщині, що є воєнним злочином
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
41K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
13K
У мережі розгорається скандал навколо наукового керівника дисертації Усика
12K
Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua