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Радники Трампа виступають проти дзвінка Путіну: яка причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Радники Трампа виступають проти дзвінка Путіну: яка причина
Востаннє Трамп та Путін вели діалог 18 березня
фото з відкритих джерел

Як відомо, 18 березня відбулась телефонна розмова Трампа з Путіним

Оточення президента США Дональда Трампа радить йому не телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Офіційні особи адміністрації назвали причину для NBC News, передає «Главком».

Радники Трампа виступають проти дзвінка Путіну, доки він не надасть гарантії повного припинення вогню в Україні.

Джерела видання запевнили, що найближчим часом розмова не планується, хоча раніше Трамп заявляв, що розмова з Путіним може відбутись вже цього тижня.

Американські посадовці зазначили, що президент може раптово виявити бажання поговорити з кремлівським диктатором.

Однак Трампу сказали, що краще утриматись від телефонного дзвінка диктатору, поки Путін не повідомив Білому дому, що він згоден на повне припинення вогню.

Нагадаємо, Путін сподівається, що президент США Дональд Трамп забезпечить прийнятний для Росії мирний договір з Україною. Водночас РФ готова продовжити війну у разі провальних переговорів. 

Агентство зазначає, що Кремль не стурбований погрозою Трампа ввести вторинні санкції проти російської нафти через відсутність прогресу в припиненні вогню. Однак Путін розуміє, що Трамп надає йому шанс покласти край війні на найбільш вигідних для нього умовах, і хоче продовжити дипломатію.

До слова, президент США Дональд Трамп роздратований діями Путіна і вважає, що той гальмує процес переговорів про припинення вогню.

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Теги: путін Дональд Трамп переговори

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