Втрати ворога станом на 24 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1280 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 24 березня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 24 березня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 24 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 904760 (+1280) осіб,
- танків ‒ 10420 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21652 (+16) од,
- артилерійських систем – 25129 (+81) од,
- РСЗВ – 1338 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 1117 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30641 (+146),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41726 (+116) од,
- спеціальна техніка ‒ 3785 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 24 березня
- у Чорному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 12 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 13 суден, з них 11 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря шість суден, з них одне судно продовжило рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1125-й день повномасштабної війни в Україні
Нагадаємо, Сили спеціальних операцій у взаємодії з Головним управлінням розвідки, Ракетними військами і артилерією знищили два російські гелікоптери Ка-52 та два Мі-8 у Білгородській області РФ.
До слова, Повітряні сили ЗСУ 21 березня знищили роту російських окупантів на тимчасово окупованій частині Херсонської області.
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