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Втрати ворога станом на 24 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Втрати ворога станом на 24 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1125-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1280 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 24 березня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 24 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 24 березня втратила:

  • особового складу ‒ близько 904760 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 10420 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21652 (+16) од,
  • артилерійських систем – 25129 (+81) од,
  • РСЗВ – 1338 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 1117 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30641 (+146),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41726 (+116) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3785 (+1).
Втрати ворога у війні станом на 24 березня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 24 березня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 березня

  • у Чорному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 12 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр»,  загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 13 суден, з них 11 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря шість суден, з них одне судно продовжило рух з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 24 березня 2025 року
Активність флоту окупантів станом на 24 березня 2025 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1125-й день повномасштабної війни в Україні

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій у взаємодії з Головним управлінням розвідки, Ракетними військами і артилерією знищили два російські гелікоптери Ка-52 та два Мі-8 у Білгородській області РФ.

До слова, Повітряні сили ЗСУ 21 березня знищили роту російських окупантів на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

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Теги: втрати Генштаб війна окупанти

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