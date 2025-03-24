Втрати ворога станом на 24 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Триває 1125-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1280 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 24 березня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 24 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 24 березня втратила:

особового складу ‒ близько 904760 (+1280) осіб,

танків ‒ 10420 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 21652 (+16) од,

артилерійських систем – 25129 (+81) од,

РСЗВ – 1338 (+5) од,

засоби ППО ‒ 1117 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30641 (+146),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 41726 (+116) од,

спеціальна техніка ‒ 3785 (+1).

Втрати ворога у війні станом на 24 березня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 березня

у Чорному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 12 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 13 суден, з них 11 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря шість суден, з них одне судно продовжило рух з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 24 березня 2025 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1125-й день повномасштабної війни в Україні

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій у взаємодії з Головним управлінням розвідки, Ракетними військами і артилерією знищили два російські гелікоптери Ка-52 та два Мі-8 у Білгородській області РФ.

До слова, Повітряні сили ЗСУ 21 березня знищили роту російських окупантів на тимчасово окупованій частині Херсонської області.