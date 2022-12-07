США внесли в «чорний список» понад 10 компаній з РФ і Європи (список)

США внесли в «чорний список» десять компаній РФ

Компанії були додані до «чорного списку» з міркувань національної безпеки та зовнішньої політики США

Міністерство торгівлі США в середу додало 24 компанії до «чорного списку» списку експортного контролю, з яких 10 юридичних осіб базуються в Росії, через підтримку військової або оборонно-промислової бази РФ. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що з міркувань національної безпеки та зовнішньої політики США до «чорного списку» були додані компанії з Латвії, Пакистану, Росії, Сінгапуру та Швейцарії. Більшість із них потрапили під експортний контроль за підтримку російського оборонного сектора.

Це зокрема латвійська Fiber Optic Solutions, яка виробляє волоконно-оптичні гіроскопи та інше обладнання, і російська AO Kraftway Corporation PSC, яка називає себе однією з найбільших російських ІТ-компаній.

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До списку також увійшли російські АТ «Науково-дослідний центр електронних обчислювальних машин», ТОВ «Фіберсенс», науково-виробнича компанія «Оптолін», АТ ПКК «Міландр», ТОВ «Міландр ЕК», АТ «Міландр МТП», ТОВ «Мілур ІС», ТОВ «Мікроелектронний виробничий комплекс (МПК) «Міландр», АТ «Руселектроніка» та швейцарська компанія Milur SA.

Зазначається, що США використовують заходи експортного контролю для покарання компаній, які підтримують російську оборонну промисловість, та для обмеження експорту іноземних технологій у Росію з початку повномасштабної російської агресії в Україні.

Такі обмеження передбачають, що постачальники американських товарів повинні отримати спеціальну ліцензію, перш ніж здійснювати поставки компаніям, доданим до «чорного списку».

Нагадаємо, 7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

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Раніше повідомлялося, що санкції не завадили Росії виготовляти крилаті ракети.