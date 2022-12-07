Головна Світ Політика
search button user button menu button

США внесли в «чорний список» понад 10 компаній з РФ і Європи (список)

Альона Боженко
glavcom.ua
США внесли в «чорний список» понад 10 компаній з РФ і Європи (список)
США внесли в «чорний список» десять компаній РФ
фото ілюстративне

Компанії були додані до «чорного списку» з міркувань національної безпеки та зовнішньої політики США

Міністерство торгівлі США в середу додало 24 компанії до «чорного списку» списку експортного контролю,  з яких 10 юридичних осіб базуються в Росії, через підтримку військової або оборонно-промислової бази РФ. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що з міркувань національної безпеки та зовнішньої політики США до «чорного списку» були додані компанії з Латвії, Пакистану, Росії, Сінгапуру та Швейцарії. Більшість із них потрапили під експортний контроль за підтримку російського оборонного сектора.

Це зокрема латвійська Fiber Optic Solutions, яка виробляє волоконно-оптичні гіроскопи та інше обладнання, і російська AO Kraftway Corporation PSC, яка називає себе однією з найбільших російських ІТ-компаній.

До списку також увійшли російські АТ «Науково-дослідний центр електронних обчислювальних машин», ТОВ «Фіберсенс», науково-виробнича компанія «Оптолін», АТ ПКК «Міландр», ТОВ «Міландр ЕК», АТ «Міландр МТП», ТОВ «Мілур ІС», ТОВ «Мікроелектронний виробничий комплекс (МПК) «Міландр», АТ «Руселектроніка» та швейцарська компанія Milur SA.

Зазначається, що США використовують заходи експортного контролю для покарання компаній, які підтримують російську оборонну промисловість, та для обмеження експорту іноземних технологій у Росію з початку повномасштабної російської агресії в Україні.

Такі обмеження передбачають, що постачальники американських товарів повинні отримати спеціальну ліцензію, перш ніж здійснювати поставки компаніям, доданим до «чорного списку».

Нагадаємо, 7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про введення дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Раніше повідомлялося, що санкції не завадили Росії виготовляти крилаті ракети.

Теги: США промисловість

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У проєкті передбачено виділення $6 млрд на стримування Росії в Європі
США погодили рекордний оборонний бюджет: на що розраховувати Україні
Сьогодні, 09:23
Держдеп США відреагував на вибухи на аеродромах в РФ
США прокоментували вибухи на аеродромах в Росії
Сьогодні, 02:24
Федеральний уряд перебуває в постійному контакті з союзниками стосовно спільних зусиль щодо підтримки України
ЗМІ: США дали зрозуміти Німеччині, що схвалюють поставки Україні танків Leopard
Сьогодні, 15:35

Політика

США внесли в «чорний список» понад 10 компаній з РФ і Європи (список)
США внесли в «чорний список» понад 10 компаній з РФ і Європи (список)
Вибухи у Рязані: з аеродрому зникло щонайменше 9 бомбардувальників (фото)
Вибухи у Рязані: з аеродрому зникло щонайменше 9 бомбардувальників (фото)
ЄС вніс до списку санкцій родину Кадирова – ЗМІ
ЄС вніс до списку санкцій родину Кадирова – ЗМІ
НАТО може віддати Україні кошти з фонду, який призначався для Афганістану – ЗМІ
НАТО може віддати Україні кошти з фонду, який призначався для Афганістану – ЗМІ
Вибухи у РФ: Німеччина вважає, що Україна має право на самозахист
Вибухи у РФ: Німеччина вважає, що Україна має право на самозахист
Верховний суд Франції: РФ повинна виплатити Ощадбанку $1,1 млрд
Верховний суд Франції: РФ повинна виплатити Ощадбанку $1,1 млрд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
25K
7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
21K
Фаріон потролила українців, які кажуть «блекаут» 
14K
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
14K
Скандал між Україною та Грузією: правляча партія зробила заяву про постачання зброї
8436
Росія планує новий наступ – Столтенберг

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту