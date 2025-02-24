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США закликають ООН голосувати за їхній варіант резолюції щодо України

Варвара Шолян
glavcom.ua
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США закликають ООН голосувати за їхній варіант резолюції щодо України
Генеральна Асамблея ООН має розглянути дві резолюції щодо війни – американську та колективну за участі України
фото з відкритих джерел

Штати стверджують, що саме американський «Шлях по миру» є правильним

США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни РФ в Україні і проголосувати проти «будь-якого іншого варіанту чи поправок, представлених під час 11-ї надзвичайної спеціальної сесії 24 лютого 2025 року». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію Суспільного.

У листі, розісланому Штатами, також наголошується що американський варіант, який називається «Шлях до миру», спрямований саме на припинення війни.

Сьогодні, 24 лютого, Генеральна Асамблея ООН має розглянути дві резолюції щодо війни – американську та колективну за участі України.

Авторами колективного проєкту є понад 50 країн, зокрема всі держави ЄС та Україна. У ньому Росію називають країною-агресоркою та вимагають вивести російські війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Натомість США запропонували свій варіант резолюції, яка не називає Росію агресором, а тільки закликає «негайно припинити конфлікт».

«Главком» повідомляв, що у вересні минулого року міністр закордонних справ Росії Лавров під час виступу на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку натякав на можливість використання ядерної зброї у відповідь на подальші військові дії Заходу та України​.

У грудні минулого року Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про права людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим та місто Севастополь. Цей документ став першою резолюцією ООН, в якому Генасамблея назвала агресію РФ проти України «загарбницькою війною РФ проти України».

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Теги: США ООН війна Україна

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