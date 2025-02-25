Що вчора трапилося в ООН: чому ухвалено дві «українські» резолюції і чим вони відрізняються

До «американської» версії довелось вносити важливі поправки

Напередодні 24 лютого Генеральна асамблея ООН підтримала і український, і американський проєкти резолюцій щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Обидва документи містять заклик припинити війну в Україні, проте є й важливі відмінності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ України.

Варіант України

Українська версія закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і засуджує участь військ КНДР, які воюють разом з Росією. Саму РФ в документі називають агресором та вимагають вивести російські війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Єдиний спосіб забезпечити всеосяжний, справедливий і тривалий мир – це підтвердити нашу відданість Статуту ООН і погодитися, що закріплені у ньому принципи – принцип суверенітету та принцип територіальної цілісності держав у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів – повинні бути основою світового порядку», – заявила під час виступу на Генасамблеї заступниця міністра закордонних справ України Марʼяна Беца.

Українську резолюцію підтримали 93 країни світу. Серед них усі країни ЄС, крім Угорщини (Словаччина голосувала «за»), а також Канада, Австралія, Японія та інші.

Проти проголосували США та Росія, а також Білорусь, Угорщина, Ізраїль, Буркіна-Фасо, Бурунді, Гаїті та інші.

Ще 65 держав утрималися від голосування, зокрема Китай та Іран, а також Індія, Бразилія, Аргентина, Саудівська Аравія, Вірменія та інші. 16 країн не брали участь у голосуванні, серед них Грузія.

Варіант США

Щодо американської версії за назвою «Шлях до миру», то у ній Росія не визнається агресором, у тексті навіть не згадується повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Штати закликають до «швидкого припинення конфлікту та надалі до тривалого миру між Україною та Російською Федерацією».

Генасамблея ООН проголосувала і за версію США, водночас до варіанту резолюції делегати включили три поправки:

замінили формулювання «конфлікт між Російською Федерацією та Україною» на «повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну»;

додали пункт, де країни підтверджують свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води;

формулювання про тривалий мир між Україною та РФ замінили на «справедливий, міцний і всеосяжний мир між Україною та Російською Федерацією, відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй та принципів суверенної рівності та територіальної цілісності держав».

Змінений варіант американської резолюції підтримали 89 країн, 8 країн проголосували проти, 73 – утримались (у тому числі й самі Сполучені Штати).

Генасамблея ООН проголосувала за американський варіант з поправками фото з відкритих джерел

Нагадаємо, напередодні, 24 лютого, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що визнавала Росію державою-агресором та містила заклик вивести російські війська з України. Резолюцію підтримали понад 90 країн, проти були 18 (у тому числі сама Росія, а також Сполучені Штати та Ізраїль).

«Главком» повідомляв, що напередодні голосування США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни РФ в Україні і проголосувати проти «будь-якого іншого варіанту чи поправок, представлених під час 11-ї надзвичайної спеціальної сесії 24 лютого 2025 року».

Державний секретар США Марко Рубіо потім пояснював, що Штати проголосували проти резолюції ООН, що засуджувала Росію за війну в Україні, оскільки та нібито була «антагоністичною». А ключовою метою адміністрації президента Дональда Трампа, за словами Рубіо, є «посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну».