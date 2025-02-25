Головна Світ Політика
search button user button menu button

Що вчора трапилося в ООН: чому ухвалено дві «українські» резолюції і чим вони відрізняються

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Що вчора трапилося в ООН: чому ухвалено дві «українські» резолюції і чим вони відрізняються
Генасамблея ООН підтримала і український, і американський проєкти резолюцій щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ
фото з відкритих джерел

До «американської» версії довелось вносити важливі поправки

Напередодні 24 лютого Генеральна асамблея ООН підтримала і український, і американський проєкти резолюцій щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Обидва документи містять заклик припинити війну в Україні, проте є й важливі відмінності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ України. 

Варіант України

Українська версія закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і засуджує участь військ КНДР, які воюють разом з Росією. Саму РФ в документі називають агресором та вимагають вивести російські війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Єдиний спосіб забезпечити всеосяжний, справедливий і тривалий мир – це підтвердити нашу відданість Статуту ООН і погодитися, що закріплені у ньому принципи – принцип суверенітету та принцип територіальної цілісності держав у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів – повинні бути основою світового порядку», – заявила під час виступу на Генасамблеї заступниця міністра закордонних справ України Марʼяна Беца.

Українську резолюцію підтримали 93 країни світу. Серед них усі країни ЄС, крім Угорщини (Словаччина голосувала «за»), а також Канада, Австралія, Японія та інші.

Проти проголосували США та Росія, а також Білорусь, Угорщина, Ізраїль, Буркіна-Фасо, Бурунді, Гаїті та інші.

Ще 65 держав утрималися від голосування, зокрема Китай та Іран, а також Індія, Бразилія, Аргентина, Саудівська Аравія, Вірменія та інші. 16 країн не брали участь у голосуванні, серед них Грузія.

Що вчора трапилося в ООН: чому ухвалено дві «українські» резолюції і чим вони відрізняються фото 1

Варіант США

Щодо американської версії за назвою «Шлях до миру», то у ній Росія не визнається агресором, у тексті навіть не згадується повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Штати закликають до «швидкого припинення конфлікту та надалі до тривалого миру між Україною та Російською Федерацією».

Генасамблея ООН проголосувала і за версію США, водночас до варіанту резолюції делегати включили три поправки:

  • замінили формулювання «конфлікт між Російською Федерацією та Україною» на «повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну»;
  • додали пункт, де країни підтверджують свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води;
  • формулювання про тривалий мир між Україною та РФ замінили на «справедливий, міцний і всеосяжний мир між Україною та Російською Федерацією, відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй та принципів суверенної рівності та територіальної цілісності держав».

Змінений варіант американської резолюції підтримали 89 країн, 8 країн проголосували проти, 73 – утримались (у тому числі й самі Сполучені Штати).

Генасамблея ООН проголосувала за американський варіант з поправками
Генасамблея ООН проголосувала за американський варіант з поправками
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, напередодні, 24 лютого, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що визнавала Росію державою-агресором та містила заклик вивести російські війська з України. Резолюцію підтримали понад 90 країн, проти були 18 (у тому числі сама Росія, а також Сполучені Штати та Ізраїль).

«Главком» повідомляв, що напередодні голосування  США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни РФ в Україні і проголосувати проти «будь-якого іншого варіанту чи поправок, представлених під час 11-ї надзвичайної спеціальної сесії 24 лютого 2025 року».

Державний секретар США Марко Рубіо потім пояснював, що Штати проголосували проти резолюції ООН, що засуджувала Росію за війну в Україні, оскільки та нібито була «антагоністичною». А ключовою метою адміністрації президента Дональда Трампа, за словами Рубіо, є «посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну».  

Читайте також:

Теги: США ООН війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наглядова рада АОЗ перед скандалом уклала з Безруковою новий контракт на рік
Собаче весілля на руїнах Агенції оборонних закупівель
30 сiчня, 13:45
Полковник Дмитро Рюмшин, генерал-лейтенант Артур Горбенко, бригадний генерал Юрій Галушкін та полковник Ілля Лапін
Військовий експрокурор пояснив, що не так зі справою затриманих генералів
31 сiчня, 10:59
Ідентифікувано 66 із 67 жертв авіакатастрофи у Вашингтоні
Авіакатастрофа у Вашингтоні: рятувальники дістали з річки тіла всіх загиблих
5 лютого, 08:12
Скотт Бессент, імовірно, стане першим посадовцем з Адміністрації президента Трампа, який приїде в Україну
Міністр фінансів США приїде в Україну на зустріч із Зеленським – Трамп
11 лютого, 19:48
Сили ППО збили 70 ворожих дронів
РФ запустила по Україні понад 150 дронів: постраждали шість областей
9 лютого, 09:22
Воїни ЗСУ продовжують наступ на Курщині
Десантники ЗСУ успішно провели наступальні дії на Курському напрямку (відео)
11 лютого, 10:48
Український тризуб уособлює зв’язок поколінь, прагнення українського народу до власної державності, соборності та незалежності
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 06:00
Європа все ще обговорює ідею відправки військ до України
Європейські країни палко сперечаються щодо відправки військ до України – Financial Times
18 лютого, 07:40
«За» проголосували – 93 країни, «проти» – 18, утрималися – 65. США та РФ проголосували проти, а Китай – утримався
Генасамблея ООН ухвалила український варіант резолюції щодо річниці вторгнення РФ
Вчора, 18:47

Політика

Франція готова використати ядерний щит для захисту Європи – The Telegraph
Франція готова використати ядерний щит для захисту Європи – The Telegraph
Суд відмовив провідному медіа-агентству у доступі до заходів президента США
Суд відмовив провідному медіа-агентству у доступі до заходів президента США
Що вчора трапилося в ООН: чому ухвалено дві «українські» резолюції і чим вони відрізняються
Що вчора трапилося в ООН: чому ухвалено дві «українські» резолюції і чим вони відрізняються
Примусові скорочення у держустановах США: Маск поновив свій ультиматум
Примусові скорочення у держустановах США: Маск поновив свій ультиматум
Адміністрація Трампа дозволила федеральним працівникам ігнорувати вказівку Маска – WP
Адміністрація Трампа дозволила федеральним працівникам ігнорувати вказівку Маска – WP
Держсекретар США пояснив, чому Штати голосували проти «української» резолюції в ООН
Держсекретар США пояснив, чому Штати голосували проти «української» резолюції в ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
62K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
15K
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату
12K
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта
11K
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua