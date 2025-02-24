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Генасамблея ООН ухвалила український варіант резолюції щодо річниці вторгнення РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Генасамблея ООН ухвалила український варіант резолюції щодо річниці вторгнення РФ
«За» проголосували – 93 країни, «проти» – 18, утрималися – 65. США та РФ проголосували проти, а Китай – утримався
фото ілюстративне: PAP/EPA

Як відомо, Генеральна Асамблея ООН розглядала дві резолюції щодо війни – американську та колективну за участі України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Так, «за» проголосували – 93 країни, «проти» – 18, утрималися – 65. США та РФ проголосували проти, а Китай – утримався.

Зазначається, що Генасамблея підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наголошує, «що ніяке територіальне придбання в результаті загрози силою або її застосування не повинно визнаватися законним».

ООН підтримала резолюцію, яку ініціювали країни Європи та Україна із засудженням російської агресії
ООН підтримала резолюцію, яку ініціювали країни Європи та Україна із засудженням російської агресії

Нагадаємо, США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни РФ в Україні і проголосувати проти «будь-якого іншого варіанту чи поправок, представлених під час 11-ї надзвичайної спеціальної сесії 24 лютого 2025 року». 

У листі, розісланому Штатами, також наголошується що американський варіант, який називається «Шлях до миру», спрямований саме на припинення війни. США запропонували свій варіант резолюції, яка не називає Росію агресором, а тільки закликає «негайно припинити конфлікт».

Сьогодні, 24 лютого, Генеральна Асамблея ООН має розглянути дві резолюції щодо війни – американську та колективну за участі України.

У грудні минулого року Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про права людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим та місто Севастополь. Цей документ став першою резолюцією ООН, в якому Генасамблея назвала агресію РФ проти України «загарбницькою війною РФ проти України».

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Теги: 24 лютого ООН США

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Політика

Генасамблея ООН ухвалила український варіант резолюції щодо річниці вторгнення РФ
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