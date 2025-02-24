Генасамблея ООН ухвалила український варіант резолюції щодо річниці вторгнення РФ

Як відомо, Генеральна Асамблея ООН розглядала дві резолюції щодо війни – американську та колективну за участі України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Так, «за» проголосували – 93 країни, «проти» – 18, утрималися – 65. США та РФ проголосували проти, а Китай – утримався.

Зазначається, що Генасамблея підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наголошує, «що ніяке територіальне придбання в результаті загрози силою або її застосування не повинно визнаватися законним».

ООН підтримала резолюцію, яку ініціювали країни Європи та Україна із засудженням російської агресії

Нагадаємо, США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни РФ в Україні і проголосувати проти «будь-якого іншого варіанту чи поправок, представлених під час 11-ї надзвичайної спеціальної сесії 24 лютого 2025 року».

У листі, розісланому Штатами, також наголошується що американський варіант, який називається «Шлях до миру», спрямований саме на припинення війни. США запропонували свій варіант резолюції, яка не називає Росію агресором, а тільки закликає «негайно припинити конфлікт».

Сьогодні, 24 лютого, Генеральна Асамблея ООН має розглянути дві резолюції щодо війни – американську та колективну за участі України.

У грудні минулого року Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про права людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим та місто Севастополь. Цей документ став першою резолюцією ООН, в якому Генасамблея назвала агресію РФ проти України «загарбницькою війною РФ проти України».