Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму

Визнання Росії державою-спонсором тероризму дозволить посилити міжнародні санкції проти неї та консолідувати світ навколо Україні

Верховна Рада у вівторок підтримала звернення до Палати представників і Сенату США із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко пише, що за звернення до Палати представників та Сенату проголосували 344 депутати.

«Що це означає? Формальність, але надзвичайно важлива. Діяльність росії й так помітна всьому світу та не викликає жодних емоцій, крім обурення – тепер це треба фіксувати та виносити вже офіційно», - наголосив він.





«Тиснемо Росію до кінця. Аби рашистська гідра більше ніколи не підняла голову!», – резюмував Гончаренко.

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що визнання російської федерації державою-спонсором тероризму дозволить посилити міжнародні санкції проти неї та консолідувати світ навколо України.

За його словами, Верховна Рада, зокрема, закликає Конгрес США запровадити санкції проти урядових та ділових кіл, політичних партій РФ, що підтримують війну.

Також 3 травня Рада заборонила діяльність проросійських партій. Під заборону потрапляють ті політичні сили, які публічно заперечують збройну агресію РФ проти України.

Крім того Рада підготувала заяву про неприпустиме присвоєння Росією перемоги над нацизмом. Депутати зауважують, що РФ повсякчас перекручує історичні події.

Додамо, що 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.