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Серіал «Брати» про двох акторів Голлівуду: сюжет найзірковішої комедії осені

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Метью Макконагі та Вуді Гаррельсон розкриють одну із секретів своєї багаторічної дружби
фото: Apple TV

Актори Метью Макконагі та Вуді Гаррельсон зіграють друзів у новому серіалі

Сьогодні, 23 вересня, відбудеться прем'єра комедійного серіалу «Брати», головні ролі в якому виконали актори Метью Макконагі та Вуді Гаррельсон. Зірки зіграють вигадані версії самих себе. Детальніше про подробиці новинки читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні премʼєри вересня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет нового серіалу «Брати»

Актори Метью Макконагі та Вуді Гаррельсон зіграють друзів у новому серіалі
Актори Метью Макконагі та Вуді Гаррельсон зіграють друзів у новому серіалі
фото: Apple TV
  • Дата виходу: 23 вересня
  • Платформа: Apple TV
  • Жанр: комедія
  • У ролях: Метью Макконагі, Вуді Гаррельсон, Голланд Тейлор, Наталі Мартінес, Бріттані Ішібаші, Нолан Алмейда, Елла Грейс Гелтон, Ноа Карганілла, Хайді Куан, Уна Яффе

У центрі серіалу «Брати» опиняються двоє давніх друзів, які й у вигаданій історії зіграють самих себе – голлівудських акторів Метью Макконагі та Вуді Гаррельсона. Життя героїв зміниться після новини про те, що вони насправді можуть виявитися кровними братами.

Серіальна родина акторів Метью Макконагі та Вуді Гаррельсона
Серіальна родина акторів Метью Макконагі та Вуді Гаррельсона
фото: Apple TV

Першою подією до розкриття сімейної таємниці стане невдале весілля доньки Вуді. Після цього актор разом із родиною вирушає до Остіна та оселяється на ранчо Метью, щоб пережити сімейну кризу. Та зрештою спільний відпочинок перетворюється на пошуки відповіді на питання, чи дійсно Метью Макконагі та Вуді Гаррельсон брати. Таємницю випадково розкриває мати Метью, Ма Мак, яку грає Голланд Тейлор.

Серіал «Брати»

Виконавчим продюсером серіалу «Брати» став Лі Айзенберг, номінант на премію «Еммі» та лауреат Peabody Award. Він працював над серіалом «Офіс» та «Уроки хімії». Перший сезон серіалу «Брати» складатиметься з восьми серій. Два перших епізоди вийдуть 23 вересня, після чого наступні епізоди виходитимуть щосереди. Фінальна серія запланована на 4 листопада.

Реальна історія серіалу «Брати»

Серіал «Брати» про двох акторів Голлівуду: сюжет найзірковішої комедії осені фото 1
фото: Іnstagram.com/omelete

Ідея серіалу частково зʼявилася через реальну історію дружби Метью Макконагі та Вуді Гаррельсона. Актори багато років є близькими друзями і публічно обговорювали те, що можуть бути біологічними братами.

Макконагі розповідав, що його мати натякала на можливий роман із батьком Гаррельсона приблизно в період зачаття актора. Через це друзі навіть обговорювали можливість проведення ДНК-тесту. Водночас підтверджень того, що вони справді є біологічними братами, немає. Саме ця реальна загадка стала основою вигаданої історії серіалу.

Головні актори серіалу «Брати»

Метью Макконагі

Метью Макконагі грає у серіалі «Брати» вигадану версію самого себе
Метью Макконагі грає у серіалі «Брати» вигадану версію самого себе
фото: скриншот Apple TV/YouTube

Метью Макконагі грає у серіалі «Брати» вигадану версію самого себе. Макконагі є відомим американським актором.

Серіал «Брати» про двох акторів Голлівуду: сюжет найзірковішої комедії осені фото 2
фото: скриншот Apple TV/YouTube

За головну роль у «Даллаському клубі покупців» отримав «Оскар». Також грав у фільмах «Інтерстеллар», «Лінкольн для адвоката», серіалі «Справжній детектив» та інших.

Вуді Гаррельсон

Вуді Гаррельсон зіграв у серіалі вигадану версію самого себе
Вуді Гаррельсон зіграв у серіалі вигадану версію самого себе
фото: скриншот Apple TV/YouTube

Вуді Гаррельсон також зіграв у серіалі вигадану версію самого себе. Гаррельсон найбільше відомий за серіалом «Справжній детектив», а також фільмами «Народ проти Ларрі Флінта», «Три білборди за межами Еббінга, Міссурі», «Голодні ігри» та «Ілюзія обману» та іншими.

Серіал «Брати» про двох акторів Голлівуду: сюжет найзірковішої комедії осені фото 3
фото: скриншот Apple TV/YouTube

За роль бармена в серіалі «Будьмо» був нагороджений прайм-тайм премією «Еммі».

Голланд Тейлор

Голланд Тейлор виконала роль Ма Мак, матері Метью Макконагі
Голланд Тейлор виконала роль Ма Мак, матері Метью Макконагі
фото: скриншот Apple TV/YouTube

Голланд Тейлор виконала роль Ма Мак, матері Метью. Саме її необережне зізнання про давню сімейну історію стає причиною підозр щодо можливого спільного батька двох друзів.

Серіал «Брати» про двох акторів Голлівуду: сюжет найзірковішої комедії осені фото 4
фото: скриншот Apple TV/YouTube

Акторка отримала премію «Еммі» за роль судді Роберти Кіттлсон у серіалі «Практика». Також вона відома за комедією «Два з половиною чоловики», за яку отримала чотири номінації на премію «Еммі», а також фільмами «Білявка в законі» та «Шоу Трумена».

Наталі Мартінес та Бріттані Ішібаші

Наталі Мартінес (ліворуч) та Бріттані Ішібаші (праворуч) зіграли дружин Метью Макконагі та Вуді Гаррельсон
Наталі Мартінес (ліворуч) та Бріттані Ішібаші (праворуч) зіграли дружин Метью Макконагі та Вуді Гаррельсон
фото: Apple TV

Наталі Мартінес зіграла Валентину Макконагі, дружину Метью. Мартінес відома за серіалами «Під куполом», «C.S.I.: Місце злочину Нью-Йорк», «Погана мавпа», а також фільмами «Не в собі», «Гниле місто» та іншими стрічками.

Американська акторка Бріттані Ішібаші гра роль Джой Гаррельсон, дружини Вуді. Відома за серіалами «Офіс», «Анатомія Грей» та «Надприродне». Також зіграла Карай у фільмі «Черепашки-ніндзя 2».

Нагадаємо, стартував другий сезон спортивної комедії «Чед Паверс». У центрі сюжету серіалу «Чед Паверс» Расс Голлідей, який був зіркою американського футболу, однак втратив свою карʼєру та репутацію через одну помилку. Так, через вісім років після поразки він вирішив дати собі ще один шанс, однак уже під іншим іменем, Чеда Паверса.

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Теги: кіно серіал США сім'я голлівудський актор

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