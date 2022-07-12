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    Політика

    Стало відомо, коли Британія отримає нового прем'єра

    Взяти участь у виборах уже виявили бажання 11 політиків-консерваторів - Стало відомо, коли Британія отримає нового прем'єра
    Взяти участь у виборах уже виявили бажання 11 політиків-консерваторів
    фото: Sky News

    Сьогодні відбудеться офіційне висування кандидатів на посаду прем'єр-міністра Великої Британії

    Консервативна партія оголосить ім'я нового прем’єр-міністра Великої Британії 5 вересня після голосування серед членів партії. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Зазначається, що буде декілька етапів голосування за наступне лідерство серед британських депутатів.

    Офіційно висування кандидатів відбудеться 12 липня, а вже на наступний день призначено перший раунд голосування щодо кандидатур на лідерство в партії. Другий раунд, імовірно, відбудеться вже 14 липня.

    Відсівання кандидатів необхідно завершити до 21 липня, коли парламент піде на літні канікули. Після цього у списках мають залишитися лише двоє претендентів, долю яких визначатимуть уже не депутати Палати громад, а прості члени Консервативної партії.

    Зрештою, 5 вересня Консервативна партія обере переможця з-поміж двох кандидатів.

    Взяти участь у виборах уже виявили бажання 11 політиків-консерваторів.

    Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

    Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

    Нагадаємо, з’явився перший претендент на місце Бориса Джонсона.

    Також претенденти на посаду прем’єра Британії обіцяють податкові послаблення.

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    Теги: вибори відставка партії Велика Британія Борис Джонсон парламент
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    Стало відомо, коли Британія отримає нового прем'єра