У Бразилії незадовго до виборів застрелено представника опозиції

Зловмисник заявив про підтримку чинного президента Жаіра Болсонару

У Бразилії перед виборами застрелили представника опозиційної Робітничої партії. Про це повідомляє Reuters.

Представник Робочої партії Марсело Арруда святкував свій день народження в місті Фос-де-Ігуасу, штат Парана, на півдні країни, коли його застрелив Хорхе Хосе да Роча Гуаранью, який заявив про підтримку чинного президента Жаіра Болсонару. Арруда вистрілив у відповідь і встиг вбити нападника.

За інформацією агентства, смерть двох чоловіків може стати поганою ознакою перед майбутніми в жовтні виборами, які обіцяють стати дуже напруженими.

Колишній президент Луїс Інасіу Лула да Сілва є кандидатом у президенти від робочої партії і зараз випереджає в опитуваннях Болсонару.

Раніше розкритикував чинного президента Жаіра Болсонару за те, що він руйнує країну. Лула заявив, що готовий висунути свою кандидатуру на пост президента на виборах у жовтні 2022 року.

Нагадаємо, днями було вбито колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе вранці 8 липня у префектурі Нара виступав на мітингу на підтримку його кандидата у верхню палату парламенту. Під час виступу було чутно два постріли, експрем'єр упав. Нападника затримали на місці.

Згодом політик помер в лікарні.