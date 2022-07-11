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    Політика

    У Бразилії незадовго до виборів застрелено представника опозиції

    Арруда перед смертю встиг застрелити свого вбивцю - У Бразилії незадовго до виборів застрелено представника опозиції
    Арруда перед смертю встиг застрелити свого вбивцю
    фото з відкритих джерел

    Зловмисник заявив про підтримку чинного президента Жаіра Болсонару

    У Бразилії перед виборами застрелили представника опозиційної Робітничої партії. Про це повідомляє Reuters.

    Представник Робочої партії Марсело Арруда святкував свій день народження в місті Фос-де-Ігуасу, штат Парана, на півдні країни, коли його застрелив Хорхе Хосе да Роча Гуаранью, який заявив про підтримку чинного президента Жаіра Болсонару. Арруда вистрілив у відповідь і встиг вбити нападника.

    За інформацією агентства, смерть двох чоловіків може стати поганою ознакою перед майбутніми в жовтні виборами, які обіцяють стати дуже напруженими.

    Колишній президент Луїс Інасіу Лула да Сілва є кандидатом у президенти від робочої партії і зараз випереджає в опитуваннях Болсонару.

    Раніше розкритикував чинного президента Жаіра Болсонару за те, що він руйнує країну. Лула заявив, що готовий висунути свою кандидатуру на пост президента на виборах у жовтні 2022 року.

    Нагадаємо, днями було вбито колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе вранці 8 липня у префектурі Нара виступав на мітингу на підтримку його кандидата у верхню палату парламенту. Під час виступу було чутно два постріли, експрем'єр упав. Нападника затримали на місці.

    Згодом політик помер в лікарні.

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    Теги: росія окупанти війна партії смерть Бразилія Україна президент окупація #stoprussia
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    У Бразилії незадовго до виборів застрелено представника опозиції