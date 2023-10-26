Головна Світ Політика
search button user button menu button

Новий пакет допомоги від США, Зеленський запровадив перевірки топпосадовців. Головне за 26 жовтня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Новий пакет допомоги від США, Зеленський запровадив перевірки топпосадовців. Головне за 26 жовтня
фото: посольство США

ЗСУ отримають боєприпаси, ракети, спорядження та запасні частини 

Сполучені Штати виділили новий пакет військової допомоги, Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб, прем'єр-міністр Словаччини відмовився допомагати Україні. «Главком» зібрав у добірку новини 26 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

США оголосили новий пакет допомоги на $150 млн: що отримає Україна

Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 жовтня, виділили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн. ЗСУ отримають додаткові боєприпаси для Nasams та Himars, системи Javelin, зенітні ракети Stinger та ще багато чого.

Зеленський схвалив довічний фінмоніторинг високопосадовців

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP) і про посилення їх фінансового моніторингу. Ухвалення цього закону є умовою вступу України до Європейського Союзу та фінансової допомоги від МВФ.

Словаччина більше не допомагатиме Україні

Військова допомога Україні з боку Словаччини припиниться. Про це заявив новий прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо у виступі перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі. Він зазначив, що Словаччина виступає за мир в Україні, але план Володимира Зеленського нереалістичний, а домовлятися мають Росія та США.

29 народних депутатів подали заяву до поліції на Арестовича

На колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича подали заяву до Національної поліції 29 народних депутатів за звинуваченням у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення. Вони вважають дії Арестовича «прямо пов’язаними з загрозою національній безпеці України».

Міноборони вперше затвердило нові зразки дронів за спрощеною процедурою

Міністерство оборони України вперше допустило до експлуатації одразу кілька нових зразків безпілотників за спрощеною процедурою. В результаті ЗСУ зможуть отримувати їх на фронт протягом всього кількох днів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що військові вже протестували та схвалили нові зразки українських FPV-дронів та розвідувальних БПЛА.

Читайте також:

Теги: росія Словаччина закон військові Володимир Зеленський боєприпаси США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість російських втрат становлять передусім бойові броньовані машини
Американські аналітики назвали втрати РФ під Авдіївкою
26 жовтня, 08:07
Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного ватажка ХАМАС
Армія Ізраїлю ліквідувала ще одного ватажка ХАМАС
16 жовтня, 06:42
Ізраїль ліквідував командира «південного округу» ХАМАС
Ізраїль ліквідував командира «південного округу» ХАМАС
16 жовтня, 02:10
США підтвердили загибель своїх громадян в Ізраїлі
США підтвердили загибель своїх громадян в Ізраїлі
9 жовтня, 16:57
Новобранці проходять всебічну підготовку в армії
Фінляндія готується протистояти Росії: як вчать новобранців у армії (фото)
5 жовтня, 11:24
ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку – ISW
ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку – ISW
5 жовтня, 04:00
Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку
Тарнавський розповів про ситуацію на Таврійському напрямку
4 жовтня, 03:45
Зображення з «вітанням» з’явилося на 15 сайтах підприємств, які беруть участь в обході Москвою санкцій
Військові кібери «привітали» росіян із Днем сухопутних військ РФ (фото)
1 жовтня, 14:41
Українські фахівці показали зміни у конструкції дрона
Росія «модифікує» іранські дрони: українські військові розкрили деталі (фото)
29 вересня, 06:45

Політика

Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6483
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6224
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4921
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту