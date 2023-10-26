Новий пакет допомоги від США, Зеленський запровадив перевірки топпосадовців. Головне за 26 жовтня

ЗСУ отримають боєприпаси, ракети, спорядження та запасні частини

Сполучені Штати виділили новий пакет військової допомоги, Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб, прем'єр-міністр Словаччини відмовився допомагати Україні. «Главком» зібрав у добірку новини 26 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

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США оголосили новий пакет допомоги на $150 млн: що отримає Україна

Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 жовтня, виділили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн. ЗСУ отримають додаткові боєприпаси для Nasams та Himars, системи Javelin, зенітні ракети Stinger та ще багато чого.

Зеленський схвалив довічний фінмоніторинг високопосадовців

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP) і про посилення їх фінансового моніторингу. Ухвалення цього закону є умовою вступу України до Європейського Союзу та фінансової допомоги від МВФ.

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Словаччина більше не допомагатиме Україні

Військова допомога Україні з боку Словаччини припиниться. Про це заявив новий прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо у виступі перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі. Він зазначив, що Словаччина виступає за мир в Україні, але план Володимира Зеленського нереалістичний, а домовлятися мають Росія та США.

29 народних депутатів подали заяву до поліції на Арестовича

На колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича подали заяву до Національної поліції 29 народних депутатів за звинуваченням у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення. Вони вважають дії Арестовича «прямо пов’язаними з загрозою національній безпеці України».

Міноборони вперше затвердило нові зразки дронів за спрощеною процедурою

Міністерство оборони України вперше допустило до експлуатації одразу кілька нових зразків безпілотників за спрощеною процедурою. В результаті ЗСУ зможуть отримувати їх на фронт протягом всього кількох днів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що військові вже протестували та схвалили нові зразки українських FPV-дронів та розвідувальних БПЛА.