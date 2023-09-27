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США додатково заклали в бюджеті понад $6 млрд на підтримку України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США додатково заклали в бюджеті понад $6 млрд на підтримку України
У наступні дні у Конгресі триватимуть активні дискусії
фото з відкритих джерел

Посол Оксана Маркарова: «Внесений законопроєкт про безперервні асигнування на 2024 рік передбачає виділення $6,152 млрд на додаткову допомогу Україні»

Сполучені Штати Америки у проєкті про додаткове фінансування для уряду заклали понад $6 млрд на підтримку України. Більша частина цієї суми піде на військову допомогу. Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

Маркарова прокоментувала проєкт короткострокової бюджетної резолюції, обговорення якої починає Сенат і яка покликана запобігти зупинці роботи федерального уряду США, так званому шатдауну. Цей проєкт має профінансувати роботу уряду США на наступні 45 днів, протягом яких сподіваються досягти компромісу щодо бюджету на 2024 фіскальний рік.

«Внесений законопроєкт про безперервні асигнування на 2024 рік передбачає виділення 6,152 млрд доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема: 4,499 млрд доларів на оборонні видатки, 1,650 млрд – економічна підтримка, у тому числі пряма бюджетна», – зазначила посол.

Маркарова наголосила, що поки що це лише проєкт, і в наступні дні у Конгресі триватимуть активні дискусії.

Посол також роз’яснила різницю між згадуваним раніше запитом Білого дому до Конгресу про додаткові $24 млрд на підтримку України і сумою у даному проєкті.

«24 млрд для України – це пропозиція адміністрації США на квартал (перший фінансового 2024-го року, тобто останній календарний квартал 2023 року). Зараз розглядається резолюція на 45 днів, тому що немає домовленості щодо американського бюджету на квартал і на рік. Відповідно, Сенат запропонував тимчасову резолюцію на 45 днів, щоб уникнути зупинки фінансування федерального уряду», - деталізувала Маркарова.

Раніше Держдеп США пояснив, що може вплинути на військову допомогу Україні. У Держдепі зазначили, що можливе припинення роботи американського уряду через «шатдаун» (затримку ухвалення нового бюджету) може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.

Теги: США гроші посол фінансування гуманітарна допомога Оксана Маркарова

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