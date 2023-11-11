Єрмак провів телефонні переговори з Салліваном: про що йшлося

Серед головних тем – війна в Україні та ситуація на Близькому Сході

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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Зокрема, Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на найгарячіших ділянках фронту, зокрема про оборонні операції та наступальні дії наших Збройних сил. Він наголосив на необхідності своєчасного постачання озброєння та боєприпасів для успішного захисту українських земель від російських загарбників.

Крім того, сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході й важливість уникнення ескалації та жертв серед цивільних.

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Також було продовжено діалог щодо реалізації «формули миру». Особливу увагу Єрмак і Салліван приділили результатам третьої зустрічі радників із питань нацбезпеки та радників із зовнішньої політики щодо впровадження пунктів «формули», яка відбулася на Мальті.

Керівник Офісу президента подякував президенту США Джо Байдену, його команді, обом палатам Конгресу й американському народові за рішучу підтримку України в боротьбі за свободу, незалежність і демократичні цінності у Європі.

Нагадаємо, що раніше Єрмак порівняв війну з РФ зі стометрівкою. За його оцінками, Україна вже здолала 70 м, залишилося ще 30 м, але вони найтяжчі.

До слова, триває 626-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.