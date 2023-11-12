Українські дипломати прибули в США: названо мету візиту

Андрій Єрмак у складі української делегації прибув до США

Делегацію очолила віце-прем'єрка Юлія Свириденко

Українська делегація прибула до Сполучених Штатів Америки. Однією з головних тем, яку обгооврюватимуть дипломати, стане «формула миру». Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

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За словами посадовця, українську делегацію очолила віце-прем'єрка Юлія Свириденко.

Наші дипломати зустрінуться з американськими колегами в Білому Домі, Конгресі США, аналітичних центрах, а також проведуть переговори з представниками громадських організацій.

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На порядку денному, за словами Єрмака, будуть такі теми: «формула миру» президента Володимира Зеленського, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці та ще багато важливих питань.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня на Мальті пройшов третій мирний саміт, на якому було розглянуто конкретні напрями «формули миру» Зеленського.

До слова, президент України під час зустрічі на Мальті, яка пройшла на рівні радників і спеціальних представників, заявив, що українська «формула миру» може стати універсальною, навіть попри те, що всі війни різні.