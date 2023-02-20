«Ви і далі будете перемагати» – Байден звернувся до українців

За словами Байдена, великим викликом для американської адміністрації стало вибудовування міжнародної коаліції на підтримку України

Війна, яку розв’язала Росія на території Україні стала найбільшим наземним збройним конфліктом в Європі за останні три чверті століття. Водночас немає сумніву у тому, що українці й надалі здобуватимуть перемоги на полі битви. Про це заявив президент США Джо Байден під час спільного брифінгу з лідером України Володимиром Зеленським.

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«Це найбільша наземна війна в Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч усім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений, що ви і далі будете перемагати», – заявив президент США.

За словами Байдена, великим викликом для американської адміністрації стало вибудовування міжнародної коаліції на підтримку України. «Ми вибудували коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, по всьому світу, куди входить понад 50 країн», – додав Байден.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та вшанував пам'ять Герої Небесної сотні на Михайлівській площі.

Також Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США.