Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів, яким буде завершення війни в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський розповів, яким буде завершення війни в Україні
Зеленський: «Ми хочемо закінчити цю війну перемогою для всіх нас, яка буде історичною перемогою»

Глава держави наголосив, що дуже важливо не заморозити війну

Повномасштабна війна Росії має закінчитися перемогою України і вкрай важливо не допустити замороження бойових дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Il Mondo.

«У сучасному світі вона не може тривати багато років, тому що це війна на європейському континенті», - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що дуже важливо не заморозити війну. «Ми готуємося до швидкоплинної війни, яка закінчиться перемогою. Дуже важливо не заморозити цей конфлікт, як це було зроблено у 2014 році», – зазначив Зеленський.

Також Зеленський нагадав, що Україна запропонувала формулу миру, в якій є десять важливих пунктів для припинення війни.

«Ми хочемо закінчити цю війну перемогою для всіх нас, яка буде історичною перемогою, і майбутні покоління росіян також будуть нам вдячні», – наголосив президент.

Нагадаємо, триває 362-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах  населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський Україна президент Бахмут конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми – не триста спартанців: Зеленський пояснив італійцям важливість допомоги Європи
Ми – не триста спартанців: Зеленський пояснив італійцям важливість допомоги Європи
Сьогодні, 06:15
Чи допомагатиме Китай Росії? Зеленський дав відповідь
Чи допомагатиме Китай Росії? Зеленський дав відповідь
Сьогодні, 06:42
Зеленський пояснив Макрону, що Путін мріє відновити радянську імперію
Макрон закликав до діалогу із Путіним: Зеленський відреагував
Сьогодні, 08:09

Політика

Зеленський звернувся до українців у День пам'яті героїв Небесної сотні
Зеленський звернувся до українців у День пам'яті героїв Небесної сотні
Зеленський розповів, яким буде завершення війни в Україні
Зеленський розповів, яким буде завершення війни в Україні
Макрон закликав до діалогу із Путіним: Зеленський відреагував
Макрон закликав до діалогу із Путіним: Зеленський відреагував
Повна готовність до річниці української незламності: звернення Зеленського (відео)
Повна готовність до річниці української незламності: звернення Зеленського (відео)
Франція до кінця наступного тижня передасть Україні танки AMX-10RC
Франція до кінця наступного тижня передасть Україні танки AMX-10RC
Прем'єрка Італії відвідає Київ: названо дату
Прем'єрка Італії відвідає Київ: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Китай анонсував «мирний план» для Росії та України
17K
Росія спробує зірвати візит Байдена у Європу: розвідка повідомила, як саме
13K
Розвідка повідомила, де Росія сховала свою бойову авіацію
12K
Нардепу вручили повістку на вулиці: комітет Ради викликав відповідальних за мобілізацію
4985
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: була загроза ракетної атаки
4983
20 лютого: що сьогодні відзначають, традиції та заборони

Новини

Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Сьогодні, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту