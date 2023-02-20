Зеленський розповів, яким буде завершення війни в Україні

Зеленський: «Ми хочемо закінчити цю війну перемогою для всіх нас, яка буде історичною перемогою»

Глава держави наголосив, що дуже важливо не заморозити війну

Повномасштабна війна Росії має закінчитися перемогою України і вкрай важливо не допустити замороження бойових дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Il Mondo.

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«У сучасному світі вона не може тривати багато років, тому що це війна на європейському континенті», - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що дуже важливо не заморозити війну. «Ми готуємося до швидкоплинної війни, яка закінчиться перемогою. Дуже важливо не заморозити цей конфлікт, як це було зроблено у 2014 році», – зазначив Зеленський.

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Також Зеленський нагадав, що Україна запропонувала формулу миру, в якій є десять важливих пунктів для припинення війни.

«Ми хочемо закінчити цю війну перемогою для всіх нас, яка буде історичною перемогою, і майбутні покоління росіян також будуть нам вдячні», – наголосив президент.

Нагадаємо, триває 362-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.