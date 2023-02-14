Українська розвідка анонсувала гарні новини найближчим часом

Червоний Хрест не має регулярного доступу до місць утримання українських військовополонених

Україна намагається якомога швидше звільнити з ворожого полону всіх наших захисників. Переговори із Росією тривають й уже найближчим часом будуть хороші новини щодо повернення наших захисників додому. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі «24 каналу».

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Юсов наголосив, що завдання України й усієї міжнародної спільноти зараз – тиснути на агресора та домогтися виконання ним Женевських конвенцій. За його словами, процес обміну полоненими відбувається важко, оскільки ми маємо справу з державою, яка часто нехтує або перекручує міжнародне право та Женевські конвенції.

Крім того, зазначається, що Червоний Хрест не має регулярного доступу до місць утримання українських військовополонених і, відповідно, він не може перевірити й моніторити умови їх утримання та медичне забезпечення.

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«Але попри все це в украй тяжких умовах Україна повертає своїх. Перемовини тривають і найближчим часом у нас обов'язково будуть хороші новини щодо повернення наших захисників додому, – додав Юсов.

Раніше повідомлялося, що Росія вигадала новий спосіб, щоб затягувати обміни полоненими.

4 лютого відбувся ще один обмін полоненими. Додому повернулися 116 українських захисників.