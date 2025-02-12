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Трамп мав «тривалу та продуктивну» розмову з Путіним: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп мав «тривалу та продуктивну» розмову з Путіним: деталі
Трамп та Путін обговорили Україну та Близький схід
фото: ANATOLY MALTSEV

Трамп: «Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні»

Президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого. Про це Трамп повідомив у Truth Social.

Так, президенти країн обговорили Україну та Близький схід.

«Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи», – йдеться у дописі.

Трамп заявив, що вони «домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного». За його словами, команди країн «негайно розпочнуть переговори», і Трамп почнемо з того, що зателефонує президенту України Зеленському.

«Я попросив Державного секретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з національної безпеки Майкла Волтца і посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа очолити переговори, які, я впевнений, будуть успішними. Мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася б, якби я був Президентом, але вона сталася, тож вона має закінчитися. Більше не повинно бути втрачено жодного життя!» – написав Трамп.

Трамп мав «тривалу та продуктивну» розмову з Путіним: деталі фото 1

Відразу після допису Трампа інформація про розмову зʼявилася і на офіційних російських ресурсах. Так, російське медіа ТАСС заявило, що розмова тривала майже півтори години, а Путін запросив Трампа до Москви.

Нагадаємо, готового плану президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні поки що немає. Робота над ним, ймовірно, лише почнеться цього місяця. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist,

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Теги: путін Марко Рубіо переговори штучний інтелект Дональд Трамп росія

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