Ні слова про Україну. Трамп виголосив інавгураційну промову (відео)

Трамп зауважив, що сьогодні підпише низку історичних указів

Інавгураційну промову 47-й президент США Дональд Трамп почав з оголошення початку «золотого століття Америки». Про це повідомляє «Голос Америки».

«Золотий вік Америки починається сьогодні. З цього дня ми будемо процвітати, і всі країни нам заздритимуть. Кожного дня адміністрація і особисто я буду ставити завжди Америку на перше місце», – заявив Трамп.

🇺🇸«Золотий вік Сполучених Штатів починається сьогодні. З цього дня ми почнемо процвітати і всі країни нам заздритимуть», - наголосив 47-й президент США Дональд Трамп



📹BFMTV pic.twitter.com/bDGEUWJ4Np — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 20, 2025

Заява Трампа армію США

Дональд Трамп заявив, що побудує найпотужнішу армію у світі: «Як і у 2017-му, ми побудуємо найпотужніші збройні сили у світі». За його словами, успіх вимірюватиметься не лише у виграних битвах, а й у «війнах, які ми закінчили і у війнах, у яких ми не брали участі».

«Я хочу бути об'єднувачем та миротворцем», – наголосив президент.

Трамп оголосить надзвичайний стан на південному кордоні США

Трамп додав, що сьогодні підпише низку історичних указів. По-перше, за словами президента, він оголосить надзвичайний стан на південному кордоні США: «Усі незаконні проникнення буде негайно припинено, і ми розпочнемо процес повернення мільйонів іноземців-злочинців туди, звідки вони прибули. Ми відновимо мою політику «Залишайтеся в Мексиці»».

Трамп оголосить надзвичайний стан в енергетичній сфері США

Також президент зауважив, що оголосить надзвичайний стан в енергетичній сфері: «США будуть нацією виробників, і ми матимемо те, чого жодна інша нація ніколи не матиме – найбільшу кількість нафти та газу з усіх країн на землі».

Трамп хоче забрати Панамський канал

Дональд Трамп під час інаугураційної промови заявив, що хоче «забрати Панамський канал» у Панами.

«Президент Маккінлі зробив нашу країну дуже багатою, завдяки тарифам і талантам. Він дав Тедові Рузвельту гроші на багато речей, включаючи Панамський канал, який, на жаль, непродумано віддали Панамі. США витратили на це дуже багато грошей. Більше, ніж будь-хто. 38 тис. життів було загублено на цьому будівництві, а ми зробили цей подарунок, який не повинні були робити», – сказав Трамп.

Президент США звинуватив уряд Панами у невиконанні обіцянок щодо тарифів на проходження каналом: «Вони здирають великі гроші з наших судів, чого не повинно було бути. Зараз і Китай туди втручається. Ми не давали цей канал Китаю – ми давали його Панамі. І ми хочемо цей канал забрати назад».

Трамп оголосив про перейменування Мексиканської затоки

Дональд Трамп заявив, що США перейменують Мексиканську затоку на затоку Америки, а гору Деналі – на Мак-Кінлі.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США.