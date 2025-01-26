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«Вибори» у Білорусі: скільки відсотків малюють Лукашенку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Вибори» у Білорусі: скільки відсотків малюють Лукашенку
За Лукашенка «проголосували» 87,6% відстоків виборців
фото: «Белта»

У Білорусі заявили про завершення «голосування», оприлюднено перші результати екзит-полів

У Білорусі самопроголошений президент Олександр Лукашенко, що керує країною вже понад 30 років, проводить уже сьомі так звані «перевибори» самого себе.

Як не дивно, Лукашенко у списку – не єдиний «кандидат». Щоправда, реальні опозиціонери в Білорусі – або давно у в'язниці, або втекли від репресій закордон. Крім диктатора у «виборчому бюлетені» вказані: Олег Гайдукевич – голова білоруської ЛДПР, Сергій Сиранков – перший секретар ЦК Компартії Білорусі, Олександр Хижняк – голова Білоруської партії Праці та справедливості, колишній депутат Ганна Конопацька.

Гайдукевич та Сиранков раніше вже заявляли, що не сумніваються у перемозі Лукашенка на «виборах» і висловили про свою підтримку диктаторові.

Так звана ЦВК Білорусі звітує про рекордну явку і запевняє, що станом на 18:00 на «виборах» проголосували 81,50% білорусів. Не очікуючи завершення, «ЦВК Білорусі» повідомила, що так звані «вибори» можна вважати такими, що відбулися.

Станом на 19:00 (20:00 за Мінськом) у Білорусі заявили про «завершення голосування». Зазначається, що «виборчі комісії розпочали підрахунок голосів».

За попередніми даними так званого екзитполу, Олександр Лукашенко «намалював» собі приголомшливий переможний результат. Стверджується, що за диктатора «проголосували» 87,6% відстоків виборців.

Інші «кандидати» набрали:

  • за Олега Гайдукевича проголосувало – 1,8% опитаних;
  • за Сергія Сиранкова – 2,7% голосів опитаних виборців;
  • за Ганну Канопацьку – 1,6%;
  • за Олександра Хижняка – 1,2%,
  • проти всіх – 5,1%.

Нагадаємо, що 70-річний Олександр Лукашенко має намір переобратися на сьомий термін. Він керує країною із 1994 року. 2020 року, після його перемоги на попередніх «виборах» десятки тисяч білорусів вийшли на акції протесту. Силовики з особливою жорстокістю розігнали мітинги, тисячі людей опинилися за ґратами, ще більше були змушені емігрувати з країни.

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у разі протестів на президентських виборах взимку 2025 року в країні відключать інтернет

А посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявляв, що Росія надасть «допомогу» Білорусі в разі протестів після президентських виборів у 2025 році. Посол додав, що про «провокації» напередодні виборів попереджав і Олександр Лукашенко, і керівники силових структур. 

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Теги: Білорусь президент посол інтернет партії Олександр Лукашенко депутат вибори росія

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