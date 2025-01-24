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Трамп не виключає купівлю зброї для України за російські заморожені активи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп не виключає купівлю зброї для України за російські заморожені активи
Американський президент розглядає різні варіанти припинення війни в Україні
фото з відкритих джерел

Як зазначив спецпредставник Трампа, використання російських активів для купівлі зброї США є «темою для обговорення»

Президент США Дональд Трамп розглядає різні важелі тиску на російського диктатора Володимира Путіна для припинення війни. Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News.

«Ми трохи поговорили про стратегію на майбутнє і про те, як це реалізовуватиметься. Він (Трамп – «Главком») розглядає економіку як частину цієї війни».

Спецпредставник Трампа наголосив, що Путін не зважає на великі втрати військових з боку РФ. Келлог додав, що Трамп розуміє це й, на відміну від експрезидента США Джо Байдена, який підкреслював, що Америка допомагатиме Україні, «скільки буде потрібно» й надавав озброєння, – сповідує інші підходи.

«Я маю на увазі, що це важливий момент (надання зброї – «Главком»), але є й інші моменти, які не менш важливі, і я думаю, що президент це розуміє, і прагнутиме до цього, і я дуже впевнений, що він справді зможе довести це до кінця», – наголосив він.

Відповідаючи на запитання про можливість використання Україною російських активів для купівлі американської зброї, спецпредставник Трампа вказав, що «це тема для обговорення». Хоча, на його думку, «це не та стаття, яка розв’яже проблему».

«Ми неодноразово говорили про використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї… І це обговорюватиметься з президентом», – сказав він. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче, щоб Саудівська Аравія знизила ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні.

Згодом міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім заявив, що Ер-Ріяд зосереджений на стабільності нафтового ринку.

Водночас спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог вважає, що аби війна в Україні припинилася потрібно знизити ціну на нафту до $45 за барель.

Як відомо, минулого року імпорт сирої нафти в Китай із Росії зріс на 1%, досягнувши рекордного рівня. Водночас імпорт з Саудівської Аравії зменшилися на 9%. Причиною цьому стало те, що переробники шукали дешевшу російську нафту для компенсації ослаблення маржі.

До слова, нафтові ціни досягли найвищого рівня за останні кілька місяців, продовживши зростати на тлі нових американських санкцій проти російської нафти.

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Теги: США Дональд Трамп Кіт Келлог санкції зброя

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