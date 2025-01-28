Маск порадив дев'ять книг, які має прочитати кожен: список

Ілон Маск порадив свої улюблені книги з тематик штучного інтелекту, лідерства та економіки

Американський підприємець, інженер та мільярдер Ілон Маск поділився списком дев'яти книг, які допоможуть краще орієнтуватися у світі штучного інтелекту, економіки, керувати людьми та комунікаціями. Про це пише The in Cap.

«За ракетами, електромобілями та сміливими ідеями про майбутнє людства лежить глибока любов до читання. Маск часто називає книги своїми головними наставниками, які формують його мислення та надихають його новаторські починання», – йдеться у статті.

До цього списку увійшли:

«Як контролювати штучний інтелект», Рассел Стюарт;

«Від нуля до одиниці. Як створити стартап, який змінить майбутнє», Пітер Тіль та Блейк Мастерс;

«Торгівці сумнівами», Наомі Орескес та Ерік М. Конвей;

«Життя 3.0. Бути людиною в епоху штучного інтелекту», Макс Тегмарк;

«Всесвіт. Походження життя, сенс нашого існування та величезний космос», Шон М. Керрол;

«Брехня. Чому говорити правду завжди краще», Сем Гарріс;

«Штучний інтелект. Етапи. Загрози. Стратегії», Нік Бостром;

«Дослідження про природу та причини багатства народів», Адам Сміт;

«Радикальна прямота. Як керувати людьми, не втрачаючи людяності», Скотт Кім.

До слова, раніше американський мільярдер та прихильник президента США Дональда Трампа Ілон Маск запропонував перейменувати протоку Ла-Манш, що роз’єднує Францію та Велику Британію.

Нагадаємо, Білл Гейтс вважає, що кожен має прочитати його «улюблену книгу про штучний інтелект», в якій говориться, що штучний інтелект у найближчі п'ять років змінить більшість професій практично у всіх галузях.