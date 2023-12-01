Палата представників США вперше за 20 років виключила конгресмена

Сантос став шостим конгресменом, якого виганяли з нижньої палати Конгресу

Сантос став першим виключеним членом Конгресу з часів Громадянської війни у 1861-1865 роках

Палата представників Сполучених Штатів Америки вирішила виключити зі своїх лав республіканця Джорджа Сантоса. Це перше подібне рішення за 20 років. Про це повідомляє The Hill.

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Сантос став шостим конгресменом, якого виганяли з нижньої палати Конгресу. Для цього було потрібно щонайменше дві третини голосів усіх членів Палати представників. У результаті 311 членів Палати представників, зокрема 105 республіканців, підтримали вигнання Сантоса. Ще 114 законодавців проголосували проти.

Як зазначає The Hill, виключення Сантоса створює проблеми для республіканців у Палаті представників. Їхня хрупка більшість стала ще більш незначною, оскільки вони втратили один голос у вигляді Сантоса.

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Сантос став першим виключеним членом Конгресу з часів Громадянської війни у 1861-1865 роках, якого спочатку не засудили за скоєння тяжкого злочину.

Варто зауважити, що Джордж Сантос є одним з найскандальніших американських конгресменів.

Він вигадав собі біографію перед виборами – чиновник стверджував, що є євреєм, має вищу освіту, його бабуся та дідусь пережили Голокост, а мати нібито вижила під час теракту 9 вересня 2001 року.

Згодом журналісти з'ясували, що Сантос не має вищої освіти, не є євреєм, як і його предки, а мати – громадянка Бразилії – під час теракту 9/11 не перебувала на території США.

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Також конгресмена підозрюють, що він збирав кошти на лікування хворого собаки та бездомного ветерана, але забрав гроші собі. Його звинувачують у 23 епізодах злочину, зокрема шахрайстві, крадіжці та наданні неправдивих даних до Федеральної виборчої комісії.

До слова, спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що допомога Україні є пріоритетним питанням в роботі американського Конгресу.