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Суд наказав Трампу тримати язик за зубами у справі про штурм Капітолію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Суд наказав Трампу тримати язик за зубами у справі про штурм Капітолію
Трампу може загрожувати до 20 років позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Суддя застерегла Трампа від будь-яких спроб залякати свідків

Суддя Федерального суду округу Колумбія Таня Чаткен заборонила колишньому президентові США Дональду Трампу оприлюднювати деякі докази у справі про штурм Капітолію. Про це пише газета The New York Times.

Суддя також застерегла Трампа від будь-яких спроб залякати свідків або налаштувати потенційних присяжних на користь себе.

У суді відбулося слухання, на якому розглядалися рамки охоронного ордера щодо виявлених доказів у справі про спробу колишнього американського лідера скасувати результати виборів 2020 року. Чаткен у результаті обмежила лише оприлюднення конфіденційної інформації. Вона зажадала від екс-президента та його адвокатів «виявляти особливу обережність у публічних заявах» і попередила, що буде вжито будь-яких заходів, які будуть потрібні, щоб забезпечити прозорість розгляду.

Нагадаємо, Окружний суд Вашингтона призначив запобіжний захід для Дональда Трампа у справі, що стосується звинувачення його в спробі фальсифікації виборів 2020 року. Згідно з умовами запобіжного заходу, Трамп зобов'язується дотримуватися федеральних і штатових законів, підписати зобов'язання про явку і з'являтися в суді після виклику.

2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у його спробах скасувати вибори 2020 року. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента. 

Раніше Трамп заявив, що не припинить свою боротьбу за Білий дім, якщо його засудять у будь-якому з кримінальних розслідувань.

Міністерство юстиції США 28 липня висунуло додаткове звинувачення проти Дональда Трампа у справі про неналежне поводження із секретними матеріалами. До обвинувального висновку було додано пункт про «навмисне зберігання інформації про національну оборону» США.

Представник Трампа відкинув нові звинувачення і заявив, що це «відчайдушна і безуспішна спроба» адміністрації Джо Байдена «переслідувати президента Трампа та його оточення» і вплинути на президентську кампанію 2024 року.

У серпні 2022 року ФБР провело обшук у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго в рамках розслідування справи про поводження з секретними документами, які експрезидент забрав із Білого дому, коли залишав посаду. У приміщенні знайшли 300 секретних матеріалів. У червні 2023 року журі присяжних звинуватило Трампа за 38 пунктами. За найважчими статтями звинувачення йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі. Сам Трамп не визнає провину. 

Початок судового процесу заплановано на травень 2024 року – у розпал виборчої кампанії.

Теги: Дональд Трамп США суд

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