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Новий президент пообіцяв Аргентині «шокову фіскальну терапію» – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Новий президент пообіцяв Аргентині «шокову фіскальну терапію» – Bloomberg
Новий президент пообіцяв Аргентині зміни
фото із відкритих джерел

 Хав'єр Мілей наполіг на скороченні усіх державних видатків

Хав'єр Мілей, який переміг у президентських перегонах в Аргентині, підтвердив, що в 2024 році країна перейде до «шокової» фіскальної терапії. Новий аргентинський лідер має намір зробити все, щоб якось приборкати інфляцію, яка загрожує перейти в гіперінфляцію. Про це сьогодні, 22 листопада, пише Bloomberg.

Мілей уже повідомив аргентинцям, що «грошей немає», тож державні витрати різко скоротять. Річна інфляція в країні вже склала 140%, що стало абсолютним максимумом із часів кризових 90-тих років.

«Якщо ми не проведемо бюджетне коригування, ми зіткнемося з гіперінфляцією. Я збираюся провести шокове регулювання», – підтвердив політик свої наміри.

Як пише Bloomberg, Мілей наполягає: скорочення витрат не вплине на простих громадян, а скоріше на політиків та його союзників. Він зазначив, що низка громадських проктів та робіт потребуватимуть залучення приватного капіталу.

«Є дуже чітке завдання», – сказав Мілей. «Моє зобов’язання перед аргентинцями – знищити інфляцію». Інакше, додав він, Аргентина закінчить, як Венесуела.

Те, як саме він збалансує бюджет та які застосує механізми, Мілей розкривати не став. Новий президент Аргентини лише підтвердив наявність поки що неназваної команди економістів, які займуться балансом короткострокового боргу Центробанку.

Нагадаємо, у неділю Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав'єра Мілея. За результатами підрахунку бюлетенів після другого туру виборів у неділю, Мілей набрав 56% голосів. Його суперник, міністр економіки Серхіо Маса, отримав 44%. 

Економіка Аргентини постраждала від тризначної інфляції, загрозливої ​​рецесії та зростання бідності. У країні найгірша економічна криза за два останні десятиліття. Мілей у виборчій кампанії пообіцяв радикальні зміни, спрямовані на виправлення десятиліть неефективної політики. Ця стратегія знайшла підтримку в населення, яке потерпає від економічних проблем.

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Теги: інфляція бюджет Венесуела президент Аргентина

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