Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраль візьметься за законопроект про смертну кару

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ізраль візьметься за законопроект про смертну кару
Терористи ХАМАСу, ймовірно, будуть страчені Ізраїлем
фото із відкритих джерел

Ізраїль планує запровадити обов'язкову страту для терористів

Наступного тижня Рада національної безпеки Ізраїлю обговорить пропозицію щодо запровадження смертних вироків для терористів, повідомила газета Haaretz. За інформацією джерела в уряді, ініціатива належить міністру національної безпеки Ітамару Бен-Гвіру.

Під час обговорення цього питання буде розглянуто можливі наслідки на міжнародній арені. Законопроект був попередньо схвалений кнесетом у березні, наголошує видання. Згідно із запропонованим законопроектом, суди зобов'язані будуть виносити смертні вироки для осіб, засуджених за вбивство ізраїльського громадянина, якщо їхні вчинки визнані такими, що мають расистські мотиви, і спрямовані на заподіяння шкоди єврейському народу та його відродженню на історичній батьківщині.

В даний час смертна кара в Ізраїлі застосовується лише у разі геноциду, злочинів проти людяності та злочинів проти єврейського народу в період війни, і не застосовується до загальних кримінальних злочинів. Останній раз смертна кара була застосована в Ізраїлі в 1962 році, коли за рішенням суду було повішено нацистського злочинця Адольфа Ейхмана.

До слова, Армія оборони Ізраїлю близька до того, щоб знищити військову інфраструктуру угруповання ХАМАС на півночі Гази. Про це заявив очільник штабу ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Герці Га-Леві. 16 листопада ЦАХАЛ повідомив, що завдав авіаударів по об’єктах ліванського ісламістського угруповання «Хезболла». Крім того, нещодавно ізраїльські війська завдали удару по терористу, який діяв на території Лівану.

Раніше Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію із закликом до розширених гуманітарних пауз у Секторі Гази. Про це йдеться на сайті організації.

Резолюція була внесена Мальтою. Її прийняли 12 голосами «за». Вона закликає до термінових і тривалих гуманітарних пауз та коридорів на всій території Сектора Гази протягом достатньої кількості днів, щоб забезпечити доступ допомоги мирним мешканцям. Резолюція також закликає до негайного та беззастережного звільнення всіх заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу. Також йдеться про те, що всі сторони мають виконувати свої зобов'язання відповідно до міжнародного права.

Читайте також: Як Ізраїль програв інформаційну битву. Урок для України
Теги: Ізраїль армія вбивство смертна кара ХАМАС звільнення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок атаки на Запоріжжя загинуло дві людини
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
18 жовтня, 06:50
Протестувальники вимагали негайного припинення вогню в Секторі Гази
Протести в Капітолії: заарештовано понад 300 осіб
19 жовтня, 06:00
Бойовики намагалися проникнути на ізраїльську територію морем
ЦАХАЛ атакував водолазів ХАМАСу, які намагались проникнути до Ізраїлю
24 жовтня, 21:57
Армія оборони Ізраїлю увійшла на територію Сектора Гази
Армія Ізраїлю увійшла на територію Сектора Гази – ЗМІ
28 жовтня, 03:50
Що означають повідомлення пропагандистів про відхід армії РФ на Херсонщині: оцінка ISW
Що означають повідомлення пропагандистів про відхід армії РФ на Херсонщині: оцінка ISW
14 листопада, 06:30
Українська армія звільнила Кліщіївку в середині вересня
Мертва земля: десантники показали звільнену від окупантів Кліщіївку
22 жовтня, 15:19
Зараз американська розвідувальна спільнота найбільше стурбована нападами терористів-одинаків чи невеликих груп на західні країни
США допускають атаку ХАМАСу на свої території
31 жовтня, 18:34
Російський уряд запровадив «особливий військовий облік» для ув’язнених
Путін готує мобілізацію усіх зеків
4 листопада, 07:42
Із зони конфлікту врятовані 145 громадян України, 9 громадян Молдови та палестинець
Розвідка показала врятованих із Сектору Гази українців
11 листопада, 21:38

Політика

Сі Цзіньпін розповів, якими він бачить стосунки із Японією
Сі Цзіньпін розповів, якими він бачить стосунки із Японією
Ізраль візьметься за законопроект про смертну кару
Ізраль візьметься за законопроект про смертну кару
Москва оголосила у розшук українського політика, який нині опікується питаннями зброї
Москва оголосила у розшук українського політика, який нині опікується питаннями зброї
Сі Цзіньпін натякнув, що Китай знову готовий надіслати до США панд
Сі Цзіньпін натякнув, що Китай знову готовий надіслати до США панд
Боєздатність армії Болгарії різко знизилась через російську пропаганду
Боєздатність армії Болгарії різко знизилась через російську пропаганду
The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу
The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Як помирити Фаріон та «азовців»: дружина Мухарського запропонувала цікавий сценарій
22K
Фаріон – у міністри освіти! Корчинський закликав українців повстати «проти колаборантів»
12K
Ірландія повідомила радісну новину українським біженцям
11K
Зрадник України розповів, як ЗСУ захопили казарму росіян
9540
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7618
Гендиректор «Державного оператора тилу» Жумаділов визнав, що його дружина має паспорт РФ

Новини

Запеклі бої тривають на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати
Сьогодні, 07:08
Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Мороз вночі та дощі в низці областей: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 04:51
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Вчора, 07:30
Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч
Вчора, 06:55

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту