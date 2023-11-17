Ізраль візьметься за законопроект про смертну кару

Ізраїль планує запровадити обов'язкову страту для терористів





Наступного тижня Рада національної безпеки Ізраїлю обговорить пропозицію щодо запровадження смертних вироків для терористів, повідомила газета Haaretz. За інформацією джерела в уряді, ініціатива належить міністру національної безпеки Ітамару Бен-Гвіру.

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Під час обговорення цього питання буде розглянуто можливі наслідки на міжнародній арені. Законопроект був попередньо схвалений кнесетом у березні, наголошує видання. Згідно із запропонованим законопроектом, суди зобов'язані будуть виносити смертні вироки для осіб, засуджених за вбивство ізраїльського громадянина, якщо їхні вчинки визнані такими, що мають расистські мотиви, і спрямовані на заподіяння шкоди єврейському народу та його відродженню на історичній батьківщині.

В даний час смертна кара в Ізраїлі застосовується лише у разі геноциду, злочинів проти людяності та злочинів проти єврейського народу в період війни, і не застосовується до загальних кримінальних злочинів. Останній раз смертна кара була застосована в Ізраїлі в 1962 році, коли за рішенням суду було повішено нацистського злочинця Адольфа Ейхмана.

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До слова, Армія оборони Ізраїлю близька до того, щоб знищити військову інфраструктуру угруповання ХАМАС на півночі Гази. Про це заявив очільник штабу ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Герці Га-Леві. 16 листопада ЦАХАЛ повідомив, що завдав авіаударів по об’єктах ліванського ісламістського угруповання «Хезболла». Крім того, нещодавно ізраїльські війська завдали удару по терористу, який діяв на території Лівану.

Раніше Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію із закликом до розширених гуманітарних пауз у Секторі Гази. Про це йдеться на сайті організації.

Резолюція була внесена Мальтою. Її прийняли 12 голосами «за». Вона закликає до термінових і тривалих гуманітарних пауз та коридорів на всій території Сектора Гази протягом достатньої кількості днів, щоб забезпечити доступ допомоги мирним мешканцям. Резолюція також закликає до негайного та беззастережного звільнення всіх заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу. Також йдеться про те, що всі сторони мають виконувати свої зобов'язання відповідно до міжнародного права.