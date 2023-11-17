The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу

Від результатів виборів у США в 2024 році залежатиме доля світу

Експрезидент США Дональд Трамп є найбільшою загрозою для світу наступного року. Про це заявив The Economist.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання опублікувало матеріал, який починається зі слів «над світом нависла тінь». На ілюстрації тінь від обличчя Трампа накриває Землю.

«Тінь нависла над світом. Це наш 38-й щорічний прогноз на наступний рік, і за весь цей час жодна людина не затьмарила наш аналіз так сильно, як Дональд Трамп затьмарює 2024 рік», – йдеться у статті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ймовірну перемогу Трампа на виборах у США журнал порівнює з підкиданням монети та припускає, що його перемога означатиме вигідний для Росії кінець війни в Україні, руйнування НАТО та здачу Тайваня Китаю.

Наразі Трамп є лідером праймеріз Республіканської партії. В одному з опитувань, проведеному на замовлення газети New York Times, 59% виборців довіряють Трампу в питаннях економіки порівняно з 37%, які довіряють Байдену. Принаймні, на праймеріз цивільні позови та кримінальні переслідування тільки зміцнили позиції Трампа.

Видання припускає, що якщо Трамп повернеться в президентське крісло, він дасть волю своєму прагненню до відплати, економічного протекціонізму та театрально-екстравагантних угод.

«Не дивно, що перспектива другого терміну Трампа наповнює світові парламенти та зали засідань відчаєм. Повернувши владу через свою поразку на виборах у 2020 році, він, безсумнівно, матиме відчуття, що лише невдахи дозволяють зв’язувати себе нормами, звичаями та самопожертвою, які становлять націю. Переслідуючи своїх ворогів, Трамп вестиме війну із будь-якою інституцією, яка стане на його шляху, включаючи суди та Міністерство юстиції», – йдеться у матеріалі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перемога Трампа наступного року матиме глибокі наслідки й за кордоном. Китай лише потішать докази того, що американська демократія не працює. Якщо Трамп почне порушувати норми демократії та громадянські права у Сполучених Штатах, його дипломати не зможуть проголошувати їх за кордоном.

The Economist називає і певні переваги, які може дати другий термін Трампа. Його байдужість до прав людини може зробити уряд Саудівської Аравії більш поступливим після закінчення війни в Газі та зміцнити відносини з урядом Нарендри Моді в Індії.

Другий термін Трампа буде іншим, тому що світ змінився. Трамп вважає, що для Америки витрачати кров і ресурси в Європі – погана угода. Тому він погрожує закінчити війну в Україні за один день і зруйнувати НАТО, можливо, відмовившись від зобов'язання Америки розглядати напад на одну країну як напад на всі.

На Близькому Сході Трамп, найімовірніше, беззастережно підтримуватиме Ізраїль. В Азії він може бути готовий піти на угоду з головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб відмовитися від Тайваню.

Знаючи, що Америка залишить Європу, у Путіна буде стимул продовжувати війну проти України та прибирати до рук колишні радянські країни, такі як Молдова або країни Балтії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Долю виборів вирішуватимуть десятки тисяч виборців лише в кількох штатах. У 2024 році від їхніх бюлетенів залежатиме доля світу», – підсумовує видання.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що після перемоги на президентських виборах 2024 року швидко врегулює війну між Росією та Україною.