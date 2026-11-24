Лукашенко висловив готовність виступити посередником у переговорах Зеленського з Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував президенту України Володимиру Зеленському разом вирушити до Москви для проведення переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє «Главком».

Лукашенко висловив готовність особисто супроводжувати українського президента під час поїздки до російської столиці та виступити гарантом його безпеки.

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Нагадаємо, 19 листопада президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками президента США гарантії безпеки для України. Сторони також розглянули питання проведення багатосторонньої зустрічі переговорних команд за участю європейських партнерів.

Раніше Зеленський повідомив, що українська та російська делегації завершили черговий раунд переговорів без домовленостей про припинення вогню. Російська сторона заявила про відсутність відповідних повноважень.

До слова, президент України раніше наголосив на важливості проведення переговорів на рівні лідерів України, США та Росії для досягнення прогресу в питаннях припинення вогню та повернення українських військовополонених.