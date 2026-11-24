Наукова служба Бундестагу висловила серйозні застереження щодо застосування німецькими збройними силами ударних безпілотників зі штучним інтелектом. Експерти вказують на ризики порушення міжнародного гуманітарного права в разі недостатнього контролю людини над автономними системами озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

У розпорядженні німецького видання опинився ще не оприлюднений експертний висновок, підготовлений науковою службою парламенту.

Бундесвер уклав контракти на закупівлю ударних безпілотників із німецькими оборонними компаніями Helsing, Stark та Rheinmetall. Нове озброєння призначене насамперед для посилення німецької бригади в Литві та зміцнення східного флангу НАТО.

Чим занепокоєні експерти

Основне питання полягає в тому, наскільки військовослужбовці можуть контролювати дії автономних систем після початку їх застосування.

На думку експертів, визначення цілі та ухвалення початкового рішення про атаку не завжди забезпечують достатній рівень людського контролю. Особливе занепокоєння викликає можливість зміни обстановки, зокрема виникнення загрози для цивільного населення.

Автори висновку вважають, що застосування автономних систем без можливості належного втручання людини може бути допустимим лише за дуже обмежених обставин.

Як відреагували німецькі політики

Депутатка Бундестагу від Лівої партії Ніколь Гольке закликала міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса пояснити, яким чином забезпечуватиметься людський контроль над новими системами озброєння.

Гольке також виступила за міжнародно-правову заборону автономних систем, які можуть самостійно обирати людей як цілі без належного людського контролю.

Водночас, як пише t-online, Міністерство оборони Німеччини наголошує, що відповідальність за рішення щодо застосування озброєння має залишатися за людьми.

Німецький уряд також виступає проти повністю автономних систем озброєння, які перебувають поза контролем людини, та підтримує їхню заборону на міжнародному рівні.

Як зазначає Berliner Zeitung, дискусія щодо правових обмежень відбувається на тлі активної модернізації Бундесверу та впровадження технологій штучного інтелекту у військовій сфері.