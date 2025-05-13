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ЗМІ виявили ймовірні зв’язки українських авіакомпаній з підсанкційними структурами з РФ: що відомо

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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ЗМІ виявили ймовірні зв’язки українських авіакомпаній з підсанкційними структурами з РФ: що відомо
ЗМІ виявили ймовірні зв’язки українських авіакомпаній з підсанкційними структурами з РФ
фото: depositphotos.com

Окрему увагу журналісти звернули на ймовірне використання російських запчастин і придбання авіатехніки через офшорні компанії

Українські авіаційні компанії підозрюють у співпраці із підсанкційними структурами та постачальниками з Російської Федерації. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на журналістське розслідування.

Зокрема, у центрі розслідування – бізнесмен Роман Мілешко і народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін.

За даними журналістів, пов'язана з Мілешком компанія «НЗ Оперейшнс» за останні два роки уклала державні контракти на суму понад 2 млрд грн попри те, що має статутний капітал лише 120 тисяч грн. Автори матеріалу вказують на ймовірне лобіювання інтересів компанії народним депутатом Копитіним, із яким Мілешка пов'язують давні особисті та бізнес-зв'язки.

Також журналісти виявили, що інша компанія, яка фігурує в розслідуванні, – «МС Авіа-Грейд» – 2022 року отримала державний контракт на модернізацію 10 гелікоптерів Мі-8 загальною вартістю понад 470 млн грн. До кінця 2023 року було передано лише чотири гелікоптери.

Як зазначають опитані журналістами експерти, встановлене обладнання може бути не адаптованим до українських кліматичних умов.

Окрему увагу журналісти звернули на ймовірне використання російських запчастин і придбання авіатехніки через офшорні компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах. Один із прикладів – придбання гелікоптера Мі-17 2024 року через підсанкційну компанію AMIS.

ЗМІ виявили ймовірні зв’язки українських авіакомпаній з підсанкційними структурами з РФ: що відомо фото 1

Серед контактів Мілешка автори згадують також Алеко Ткемадзе, якого пов'язують із проросійським грузинським політиком і мільярдером Бідзіною Іванішвілі. За даними Держприкордонслужби, Мілешко з листопада 2024 року перебуває за кордоном.

Водночас Ігор Копитін на запити не відповів. Матеріали розслідування журналісти передали у НАБУ, ДБР і СБУ.

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Теги: росія санкції розслідування бізнесмен

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