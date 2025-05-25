Спецпосланець Трампа звернувся до росіян через атаку на Київ

Келлог назвав російські атаки «ганебними»

Спецпосланець американського президента в Україні Кіт Келлог відреагував на російську масовану атаку на Київ, звернувшись до Москви із закликом зупинити вогонь. Як інформує «Главком», про це він написав у соцмережі Х, опублікувавши наслідки російської атаки на столицю України.

«Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних», – ідеться в дописі.

Кіт Келлог назвав російські атаки «ганебними».

«Зупиніть убивства. Припиніть вогонь зараз», – звернувся він до росіян.

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернополю. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.