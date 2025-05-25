Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спецпосланець Трампа звернувся до росіян через атаку на Київ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Спецпосланець Трампа звернувся до росіян через атаку на Київ
Келлог опублікував фото Києва у вогні
фото: Кіт Келлог/Х

Келлог назвав російські атаки «ганебними»

Спецпосланець американського президента в Україні Кіт Келлог відреагував на російську масовану атаку на Київ, звернувшись до Москви із закликом зупинити вогонь. Як інформує «Главком», про це він написав у соцмережі Х, опублікувавши наслідки російської атаки на столицю України.

«Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних», – ідеться в дописі.

Кіт Келлог назвав російські атаки «ганебними».

«Зупиніть убивства. Припиніть вогонь зараз», – звернувся він до росіян.

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернополю. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

Читайте також:

Теги: росія вбивство Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп спромігся сформувати реально унікальну команду
Сто днів, які ошелешили світ
29 квiтня, 22:15
Глава міста повідомив про «загоряння ємності з дизельним паливом»
У Новоросійську пролунали гучні вибухи: є загоряння (фото, відео)
28 квiтня, 22:07
Станом на 30 квітня у Києві продовжують ліквідовувати наслідки атаки РФ
Влада повідомила, коли почнуться виплати допомоги постраждалим від обстрілу Святошина
30 квiтня, 16:08
В Середземному морі знаходиться один носій «Калібрів»
РФ у другий день путінського перемир’я вивела у Чорне море ракетоносії
9 травня, 06:37
Головні новини ночі проти 17 травня
Заяви Трампа про переговори в Стамбулі та зустріч з Путіним: головне за ніч
17 травня, 05:26
Росіяни масовано атакували село на території Сумської громади – ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БпЛА
РФ масовано атакувала дронами Сумщину, вибухи лунали на Волині та Прикарпатті
15 травня, 08:42
Жінка 18 разів вдарила свого чоловіка качалкою по голові, що призвело до смерті потерпілого
Суд виніс вирок жінці, яка вбила качалкою свого 82-річного чоловіка
15 травня, 13:39
Сибіга: Україна віддана мирним зусиллям. Україна ніколи не була і не є перешкодою для миру
Україна закликала Євросоюз удвічі знизити граничну ціну на російську нафту
21 травня, 04:02
Дієго Сімеоне, як головний тренер «Атлетіко», виграв дві Ліги Європи, два чемпіонати Іспанії, два Суперкубки УЄФА
Видатний футбольний тренер з дружиною стали свідками вбивства Портнова
Вчора, 09:45

Події в Україні

Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам
Росія у рамках обміну передала Україні дезертира, який добровільно здався бойовикам
Під час російської атаки загинули батьки ексдепутата Хмельницької облради
Під час російської атаки загинули батьки ексдепутата Хмельницької облради
Спецпосланець Трампа звернувся до росіян через атаку на Київ
Спецпосланець Трампа звернувся до росіян через атаку на Київ
Зеленський пояснив, за що запровадив санкції, й анонсував нові
Зеленський пояснив, за що запровадив санкції, й анонсував нові
Верещук узяла до рук автомат
Верещук узяла до рук автомат
Зеленський увів санкції проти пітерського бізнесмена з оточення Путіна
Зеленський увів санкції проти пітерського бізнесмена з оточення Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 травня 2025
60K
Жодного азовця! Редіс пояснив, що не так із гучним обміном «1000 на 1000»
59K
Які умови миру РФ планує висунути Україні: припущення ISW
39K
Прогноз магнітних бур на 25-27 травня: якою буде сонячна активність
24K
Ексглава МЗС Литви саркастично нагадав про обіцяні Україні «Taurus і нищівні санкції»

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Вчора, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Вчора, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua