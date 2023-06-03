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Через підвищення держборгу США можуть відмовитися від закупівлі низки озброєнь – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Через підвищення держборгу США можуть відмовитися від закупівлі низки озброєнь – ЗМІ
США можуть скоротити закупівлі танків Abrams
фото: Wikimedia Commons

Під скорочення можуть потрапити програми закупівлі танків та нового десантного корабля, а також модернізація ударних гелікоптерів

Низка оборонних замовлень у США вартістю 16 млрд доларів може залишитися без фінансування після того, як сенатори ухвалили законопроєкт про підвищення стелі держборгу та обмеження федеральних витрат. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, під скорочення можуть потрапити програми закупівлі танків та нового десантного корабля, а також модернізація ударних гелікоптерів.

Компромісний варіант договору обмежив витрати на національну безпеку у 2024 фінансовому році на рівні 886 млрд доларів. До списку «нефінансованих пріоритетів» входять танки Abrams виробництва General Dynamics, вертольоти та корабель для морської піхоти виробництва Huntington Ingalls Industries.

Як пише видання, до укладення боргової угоди відповідні комітети розглядали бюджет національної безпеки у розмірі понад 900 млрд доларів на 2024 фінансовий рік. Попри обмеження, очікується, що деякі з «нефінансованих пріоритетів» на суму 16 млрд доларів у результаті буде реалізовано.

Нагадаємо, Сенат США 2 травня ухвалив закон про підвищення стелі держборгу та призупинення обмеження державних витрат до виборів 2024 року, поклавши край драмі, яка загрожувала глобальною фінансовою кризою.

До слова, 28 травня президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу, яка дозволить країні уникнути дефолту.

Як повідомлялося, двопартійна угода щодо запобігання дефолту в США не обмежить здатність адміністрації президента Джо Байдена надавати Україні додаткову допомогу. 

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Теги: бюджет фінансування США озброєння

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