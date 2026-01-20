Головна Світ Політика
Американські посадовці порадили лідерам морально готуватися до виступу Трампа в Давосі

Єгор Голівець
фото: AP

Американські посадовці радять готуватися до жорсткої критики на адресу світових лідерів

Президент США Дональд Трамп під час своєї промови на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня може різко розкритикувати міжнародні організації та частину світових лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За даними видання, високопосадовці США вже неофіційно попередили учасників форуму, що виступ Трампа, ймовірно, міститиме жорсткі зауваження та публічні докори.

Один зі співрозмовників Axios нагадав про попередні виступи президента США в міжнародних форматах, зокрема в ООН, де він не стримувався в оцінках.

«Так само, як він прийшов у Генасамблею ООН і сказав: «Ви, люди, стягуєте великі внески, займаєте купу нерухомості, але насправді нічого не робите», – він, ймовірно, скаже те саме про частину учасників зустрічі в Давосі», – зазначив посадовець.

За його словами, Трамп нині переконаний, що здатен вирішувати міжнародні конфлікти без посередництва багатосторонніх інституцій.

«Він вважає, що вже розв’язав ключові проблеми без допомоги ООН і без будь-якої реальної підтримки з їхнього боку», – додав співрозмовник видання.

Окремо американський чиновник прокоментував ідею Ради миру, яку просуває Трамп. На його думку, президент може позиціонувати її як альтернативу або противагу ООН, але передбачити точний зміст промови складно.

«Я підозрюю, що він представить це як певну противагу ООН. Але ніколи не знаєш, чого чекати від промови Дональда Трампа, поки він її не виголосить» – сказав посадовець.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поки залишатиметься в країні через критичну ситуацію в енергетиці та необхідність особистої координації служб. Попри очікування його зустрічі з Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, український лідер надав перевагу вирішенню внутрішніх викликів.

США Європа Україна форум в давосі

