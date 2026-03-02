Головна Світ Політика
Макрон назвав країни, які готові долучитися до ядерного стримування

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Макрон назвав країни, які готові долучитися до ядерного стримування
Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу країни
фото: engage.org.ua

Президент Франції заявив, що вісім європейських країн зацікавлені в запропонованому ним розширеному ядерному стримуванні

Париж оголосив про створення нового європейського ядерного альянсу. Емманюель Макрон запропонував програму «розширеного стримування». До неї вже погодилися долучитися вісім європейських країн: Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція та Данія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

«Сьогодні може розпочатися новий етап французького стримування. Ми вступаємо на шлях того, що я б назвав "розширеним стримуванням», – сказав Макрон.

Він одразу ж уточнив інституційні рамки.

«Не буде ні спільного прийняття остаточного рішення, ні спільного планування, ні спільного виконання. Згідно з нашою Конституцією, це належить виключно до компетенції Президента Республіки, який несе відповідальність перед французьким народом», – продовжив глава держави.

Нагадаємо, Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу Франції. Як зазначив Макрон, його відповідальність полягає у тому, щоб «наше стримування зберегло і надалі зберігало свою руйнівну силу в небезпечному, мінливому та нестабільному середовищі».

Також президент Франції Емманюель Макрон розповів про перший французький атомний підводний човен-ракетоносій третього покоління, який вийде в море у 2036 році. Він матиме назву «Непереможний».

Також Макрон виступив із екстреною заявою на тлі масштабної ескалації між США, Ізраїлем та Іраном. Глава Франції офіційно ініціював термінове засідання Ради Безпеки ООН, наголосивши, що дії тегеранського режиму поставили під загрозу міжнародний мир та безпеку.

Франція також готова надати необхідні ресурси для захисту своїх найближчих партнерів, якщо вони цього вимагатимуть.

Теги: ядерна зброя Франція Еммануель Макрон

