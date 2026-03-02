Головна Світ Політика
Пентагон оголосив найвищий рівень готовності для всіх військових баз США

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
За даними Пентагону, за межами США розташовано до 800 американських баз
США перевели всі свої військові бази у стан підвищеної готовності. Це сталося на тлі операції проти Ірану

Пентагон перевів усі військові об'єкти Сполучених Штатів АмерикиША по всьому світу в стан найвищої бойової готовності (рівень FPCON Delta). Це рішення ухвалено на тлі масштабної військової операції проти Ірану та загрози масованих ударів у відповідь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Повідомляється, що на всіх американських військових базах запроваджено рівень загрози Bravo. Це означає, що існує підвищена або більш передбачувана загроза терористичної активності, але без конкретних даних про місце та час атаки.

Зауважимо, рівень Bravo – це передостанній рівень. Вище за нього тільки Charlie (коли є конкретні дані про напад або він ймовірно) і Delta (коли атака вже відбулася або неминуча).

Наказ стосується не лише баз на Близькому Сході, а й об'єктів у Європі, Азії та безпосередньо всередині США. Командування побоюється як ракетних атак, так і терористичних актів з боку іранських проксі-груп.

Також повідомляється, що на базах розгорнуто додаткові системи протиракетної оборони, а персонал перебуває в захищених бункерах. Президент Трамп заявив, що ці заходи триватимуть до повної стабілізації регіону.

Нагадаємо, високопосадовці США скептично оцінюють можливість швидкої зміни режиму в Ірані після вбивства верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Водночас троє американських чиновників, знайомих із розвідувальними даними, заявили Reuters, що існує серйозний скептицизм щодо здатності роздрібненої іранської опозиції повалити теократичну систему, яка керує країною з 1979 року. За словами співрозмовників агентства, жоден із них не виключає падіння уряду після втрати ключових посадовців унаслідок авіаударів США та Ізраїлю та жорстких репресій проти протестів у січні.

