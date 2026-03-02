Іспанія не дозволила США використовувати свої авіабази для ударів по Ірану

Уряд Іспанії заявив, що бази не можуть бути використані для операцій, які не відповідають Статуту ООН

Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану

Уряд Іспанії офіційно заборонив Сполученим Штатам Америки використовувати спільні авіабази Рота та Морон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія не дозволить використовувати свої військові бази для атак на Іран, які вона засудила.

«Іспанські бази не використовуються для цієї операції, і вони не будуть використовуватися для чогось, що не передбачено угодою зі Сполученими Штатами або не відповідає Статуту Організації Об'єднаних Націй», – заявив Альбарес.

Міністр закордонних справ Іспанії при цьому заявив, що бази не будуть задіяні в операції, яка не відповідає Статуту ООН або не прописана у двосторонніх угодах.

Після цього, згідно з даними вебсайту FlightRadar24, що відстежує польоти літаків, з моменту початку американо-ізраїльських атак на Іран у вихідні з військових баз Рота і Морон на півдні Іспанії вилетіло 15 американських літаків.

Принаймні сім літаків, як показав FlightRadar24, приземлилися на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Нагадаємо, Іран попередив ООН про «жахливі наслідки» для світу через удари США та Ізраїлю. Міністр закордонних справ Ірану зазначив, що режим і США вчинили проти Ісламської Республіки «нову серію агресивних, навмисних і абсолютно невиправданих дій проти суверенітету та територіальної цілісності» країни.