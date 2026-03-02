«Це дуже потужно». Трамп розповів про плани у війні проти Ірану

Трамп заявив, що не хоче, аби війна проти Ірану тривала довго

Президент США Дональд Трамп зробив низку заяв про війну в Ірані. Очільник Білого Дому зробив прогноз, скільки триватиме війна в Ірані та прокоментував актуальну ситуацію навколо конфлікту. Про це пише «Главком» із посиланням CNN.

За словами Дональда Трампа, наразі все йде дуже добре. «Ми розбиваємо їх вщент. Я думаю, що все йде дуже добре. Це дуже потужно. У нас найкращі збройні сили у світі, і ми їх використовуємо», – заявив Трамп.

Дональд Трамп також зауважив, що США ще не почали бити в повну силу, тому Іран чекає ще одна хвиля більших атак. «Ми ще навіть не почали сильно по них бити. Велика хвиля ще навіть не настала. Велика хвиля відбудеться незабаром», – заявив президент США.

Разом із цим Трамп закликав місцевих мешканців Ірану залишатися вдома, адже на вулицях може бути небезпечно. Також він стверджує, що США хочуть повернутися їм контроль над власною країною.

Дональд Трамп також дав прогноз та розповів, скільки триватиме війна проти Ірану. «Я не хочу, щоб вона тривала занадто довго. Я завжди думав, що вона триватиме чотири тижні. І ми трохи випереджаємо графік», – сказав він.

Крім цього, у своєму інтерв'ю Дональд Трамп відреагував на атаки Ірану по арабським країнам. За його словами США були здивовані цим. «Ми сказали їм: «Ми все контролюємо», а тепер вони хочуть воювати. І вони воюють агресивно. Вони мали бути мало залучені, а тепер наполягають на тому, щоб бути залученими», – зазначив політик.

Нагадаємо, Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран. «Вони не бажали припиняти свої ядерні дослідження. «Вони не бажали заявляти, що не матимуть ядерної зброї», – пояснив президент. Коментарі Трампа є найпрямішим обґрунтуванням, яке він надав з моменту оголошення про операцію рано в суботу, але, схоже, суперечать публічним коментарям іранського режиму, зробленим напередодні переговорів у Женеві минулого тижня.

Також президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть. Звертаючись до іранського народу, Трамп знову закликав його скористатися цим моментом, додавши, що він виконав обіцянку їм допомогти.

