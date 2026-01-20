Головна Країна Політика
Зеленський назвав олігарха, який намагався розвалити монобільшість

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський: Передусім розвалити монобільшість – завжди було великим бажанням різних або фінансових груп, або політичних груп
колаж: glavcom.ua

Зеленський: «Хтось не зберіг свою свободу»

Президент України Володимир Зеленський прямо вказав на Ігоря Коломойського як на одного з ініціаторів спроб знищити єдність фракції «Слуга народу». За словами глави держави, олігархічні групи прагнули контролювати голосування у парламенті, але монобільшість вистояла, на відміну від самих олігархів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-спілкування Володимира Зеленського із журналістами.

Зеленський наголосив, що боротьба за суб'єктність парламенту триває вже понад п'ять років, і сьогодні вона перейшла у площину протистояння із закордонними групами впливу. Президент зазначив, що бажання розвалити «Слугу народу» виникло у фінансово-політичних груп одразу після виборів.

«Передусім розвалити монобільшість – завжди було великим бажанням різних або фінансових груп, або політичних груп. З самого початку, ще починаючи з існування монобільшості, 5 років назад. Спочатку це робили фінансові групи, включаючи Коломойського групу. Всі хотіли впливати на монобільшість, на «Слугу народу», голосувати ті закони, які комусь потрібні. Хотіли розвалити, ходили з різними пропозиціями, але монобільшість зберегла, а хтось не зберіг свою свободу», – заявив Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що під час повномасштабного вторгнення багато впливових осіб виїхали за межі України, але не полишили спроб втручатися в роботу Ради. Проте, за його словами, «бажаючих залишитися в політиці України з-за кордону стало значно менше», а ті, хто намагається розхитати ситуацію дистанційно, не мають успіху.

«Скажу вам відверто, я знаю багато депутатів, які вже хочуть припинити свій депутатський термін або депутатський мандат. Але тим не менш є війна, є виклики війни і є закон. Так що поки що всім потрібно працювати, як би складно не було», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував обшуки у лідерки парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

«За 40 тис. стільки кіпішу, що літню жінку потурбували? Так що, вона не має права? За 65 років вона не нажила 40 тис. (доларів, – «Главком»)? Думаю, вона трохи більше нажила. Декларація в неї є? Так чого вони приперлися до неї? Ще й «підозру» дали?», – сказав Коломойський.

Бізнесмен назвав обшуки «жалюгідною пародією».

Теги: Ігор Коломойський Верховна Рада Володимир Зеленський партія Слуга народу

