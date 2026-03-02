Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу Франції

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу Франції
Макрон готовий до розгортання ядерної зброї в європейських країнах-союзниках
фото: Reuters

Президент Франції оголосив про розширення ядерного арсеналу країни

Президент Франції Емманюель Макрон приголомшив світ заявою про збільшення кількості ядерних боєголовок у арсеналі країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Figaro.

Як зазначив Макрон, його відповідальність полягає у тому, щоб «наше стримування зберегло і надалі зберігало свою руйнівну силу в небезпечному, мінливому та нестабільному середовищі».

«Саме тому я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі», – сказав французький президент.

Нові цифри, за словами Макрона, будуть засекречені, щоб «припинити будь-які спекуляції».

«Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти про цифри нашого ядерного арсеналу, на відміну від того, що могло бути в минулому», – зауважив Макрон.

Також президент Франції Емманюель Макрон розповів про перший французький атомний підводний човен-ракетоносій третього покоління, який вийде в море у 2036 році. Він матиме назву «Непереможний».

Зауважимо, у 2021 році Франція приступила до проєктування підводних човнів третього покоління з балістичними ракетами, які через десять років стануть океанічною складовою її ядерних сил стримування.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон виступив із екстреною заявою на тлі масштабної ескалації між США, Ізраїлем та Іраном. Глава Франції офіційно ініціював термінове засідання Ради Безпеки ООН, наголосивши, що дії тегеранського режиму поставили під загрозу міжнародний мир та безпеку.

Франція також готова надати необхідні ресурси для захисту своїх найближчих партнерів, якщо вони цього вимагатимуть.

Читайте також:

Теги: ядерна зброя Франція Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
5 лютого, 02:42
Франція передасть Україні додатковий радар до SAMP/T на час ремонту основного обладнання
Захист України: Франція передасть додатковий радар для ЗРК
9 лютого, 13:12
Франція готується передати Україні літаки Mirage 2000
Франція готується передати Україні літаки Mirage 2000
9 лютого, 13:50
Головнокомандувач ЗС Норвегії Ейрік Крістофферсен заявив про ризик вторгнення РФ
Норвегія готується до ймовірного вторгнення Росії: який сценарій можливий
11 лютого, 09:23
Макрон пояснив, чому «коаліція охочих» не відправляє війська в Україну
Макрон пояснив, чому «коаліція охочих» не відправляє війська в Україну
14 лютого, 07:18
Захід та південний захід Франції продовжують потерпати від катастрофічних паводків
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Пєсков: Москва не побачила підстав для розмови з Макроном
Чи говоритиме Путін із Макроном? Кремль зробив заяву
4 лютого, 15:11
Вашингтон і Тегеран повернулися до переговорів
Переговори США та Ірану перенесли до Оману
4 лютого, 18:37
Макрон розкриє деталі нової ядерної стратегії
Макрон розкриє деталі нової ядерної стратегії
26 лютого, 10:35

Політика

«Це дуже потужно». Трамп розповів про плани у війні проти Ірану
«Це дуже потужно». Трамп розповів про плани у війні проти Ірану
Макрон назвав країни, які готові долучитися до ядерного стримування
Макрон назвав країни, які готові долучитися до ядерного стримування
Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу Франції
Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу Франції
Пентагон оголосив найвищий рівень готовності для всіх військових баз США
Пентагон оголосив найвищий рівень готовності для всіх військових баз США
Іспанія не дозволила США використовувати свої авіабази для ударів по Ірану
Іспанія не дозволила США використовувати свої авіабази для ударів по Ірану
Іран попередив ООН про «жахливі наслідки» для світу через удари США та Ізраїлю
Іран попередив ООН про «жахливі наслідки» для світу через удари США та Ізраїлю

Новини

МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Сьогодні, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua