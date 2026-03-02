Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу Франції

Президент Франції оголосив про розширення ядерного арсеналу країни

Президент Франції Емманюель Макрон приголомшив світ заявою про збільшення кількості ядерних боєголовок у арсеналі країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Figaro.

Як зазначив Макрон, його відповідальність полягає у тому, щоб «наше стримування зберегло і надалі зберігало свою руйнівну силу в небезпечному, мінливому та нестабільному середовищі».

«Саме тому я наказав збільшити кількість ядерних боєголовок у нашому арсеналі», – сказав французький президент.

Нові цифри, за словами Макрона, будуть засекречені, щоб «припинити будь-які спекуляції».

«Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти про цифри нашого ядерного арсеналу, на відміну від того, що могло бути в минулому», – зауважив Макрон.

Також президент Франції Емманюель Макрон розповів про перший французький атомний підводний човен-ракетоносій третього покоління, який вийде в море у 2036 році. Він матиме назву «Непереможний».

Зауважимо, у 2021 році Франція приступила до проєктування підводних човнів третього покоління з балістичними ракетами, які через десять років стануть океанічною складовою її ядерних сил стримування.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон виступив із екстреною заявою на тлі масштабної ескалації між США, Ізраїлем та Іраном. Глава Франції офіційно ініціював термінове засідання Ради Безпеки ООН, наголосивши, що дії тегеранського режиму поставили під загрозу міжнародний мир та безпеку.

Франція також готова надати необхідні ресурси для захисту своїх найближчих партнерів, якщо вони цього вимагатимуть.